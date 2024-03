CCR ViaOeste informa cronograma semanal de obras no Sistema Castello-Raposo

Serviços corte e poda de árvores, juntas de dilatação, limpeza de canteiro central, limpeza de placa solo, limpeza em linhas,

recolocação e instalação de placa de solo e manutenção de árvores e arbustos, fazem parte da programação semanal

Rodovia Raposo Tavares: equipes realizam serviços de conservação no trecho de Sorocaba

A CCR ViaOeste informa seu cronograma semanal de obras semanal a ser realizado entre os dias 04/03/24 a 10/03/24. Para esta semana entre os serviços que serão realizados estão previstos, corte e poda de árvores, juntas de dilatação, limpeza de canteiro central, limpeza de placa solo, limpeza em linhas, recolocação e instalação de placa de solo e manutenção de árvores e arbustos, entre outros serviços.

Na região de Sorocaba, destaque para as obras de duplicação na Rodovia Raposo Tavares, no trecho entre os municípios de Sorocaba e São Roque, incluindo implantação de dispositivos de acesso e retorno nos quilômetros 69+000, 74+200, 76+900 e 80+800. A concessionária está fazendo a duplicação e construção de dispositivo do km 49 ao 51, em São Roque.

Nas cidades de Itu e Sorocaba, estão sendo realizados serviços de conservação e manutenção na Rodovia Senador José Ermirio de Moraes, entre os km 0 ao km 15.

Na Rodovia Castello Branco, as obras de implantação de vias marginais do km 22+500 ao km 27+000, em Barueri e faixas adicionais entre o km 27+000 e o km 31+650, na pista oeste, em Itapevi, seguem em andamento.

A construção da ponte sobre o Rio Tietê no km 15+800, em Osasco é outra obra que está sendo realizada pela concessionária.

Os motoristas que trafegam pelas rodovias devem ficar atentos aos trechos em obras, respeitar a sinalização e os limites de velocidade já que os profissionais estarão nas imediações da pista para a realização dos trabalhos. A CCR ViaOeste explica que o cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.

Informações para os clientes

A CCR ViaOeste disponibiliza para os clientes das rodovias e munícipes seus canais de relacionamento com clientes como o Disque CCR ViaOeste: 0800 701 5555 e pelo whatsapp (11) 2664-6120.



Site de Obras das Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares

Também é possível conferir as atualizações a respeito das obras em andamento nas rodovias Castello Branco e Raposo Tavares em um site exclusivo lançado pela concessionária. Para saber mais informações acesse: www.obrasccrrodovias.com.br

Assessoria de Comunicação CCR ViaOeste:

Rosângela Bezerra - (11) 99940-8526 – rosangela.bezerra@grupoccr.com.br

Condições de tráfego: 0800 701 5555

Whatsapp CCR Viaoeste: (11) 2664-6120

www.viaoeste.com.br

Sobre a CCR ViaOeste

A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba.



