CCR ViaOeste leva caminhão de fotografia para escola de Sorocaba

Foto: Divulgação

Com apoio do Instituto CCR, o caminhão da fotografia da ONG ImageMagica estará nesta quarta-feira na sede da Ação Comunitária Anhayba

O projeto Fotoitinerante chega a Sorocaba nesta quarta-feira (06/12) com a proposta de levar os estudantes a refletir sobre o futuro utilizando a fotografia como ferramenta. Apresentada pelo Ministério do Turismo, CCR ViaOeste e Instituto CCR, a ação cultural, realizada pela ONG ImageMagica, tem o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Em Sorocaba, a atividade cultural será realizada na sede da Ação Comunitária Anhayba, localizada na Estrada de Inhayba.

No caminhão da fotografia será promovida uma série de atividades interativas e entrega das imagens impressas já produzidas pelos alunos, fruto das atividades realizadas pela oficina de fotografia online, disponibilizada pela ONG no primeiro semestre.

Além de abordar questões técnicas para produzir uma foto, as aulas virtuais também promovem desafios fotográficos sobre temas de interesse público, baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançados pela ONU, a fim de despertar em cada aluno a possibilidade de usar a linguagem fotográfica como uma ferramenta crítica e de expressão.

Uma das atividades acontece dentro da unidade móvel: no caminhão, os alunos entram na câmera escura, um ambiente que simula como funciona uma câmera fotográfica por dentro. É um momento cheio de surpresas e descobertas, em que os alunos aprendem, na prática, sobre a formação da imagem e incidência da luz.

Já as fotografias realizadas pelos alunos durante a oficina online são impressas e transformadas em uma linda exposição. Ela estará aberta para a visitação de toda a comunidade, aumentando o impacto das fotografias e das mensagens criadas pelos alunos. Durante todo o andamento do projeto serão seguidas as orientações da OMS para prevenção da Covid-19, como o uso de máscaras, distanciamento social e higienização constante das mãos.