CCR ViaOeste oferece apoio emocional para motoristas e check-up de caminhões com a “Parada do Desabafo”

Foto: Divulgação

Programa Estrada para a Saúde do Instituto CCR vai celebrar o Dia Do Motorista com serviços de saúde integral para caminhoneiros

Os motoristas que trafegam pelo Sistema Castello-Raposo contarão com mais dois importantes serviços na próxima semana na base fixa do Programa Estrada para a Saúde, localizada no km 57 da rodovia Castello Branco, em São Roque. Para celebrar o Dia do Motorista, comemorado em 25 de julho, a CCR ViaOeste, por meio do Instituto CCR, oferecerá gratuitamente aos motoristas a Parada do Desabafo, um serviço de apoio emocional aos profissionais do transporte, e também check-up dos caminhões. O apoio emocional acontecerá no dia 21 de julho (quarta-feira), das 10 às 15 horas, e o check-up dos caminhões será promovido nos dias 21 e 22 (quarta e quinta-feira), das 9 às 16 horas.

A Parada do Desabafo é uma estrutura especial de acolhimento, conversa e muito conforto, projetada para atuar em prol da saúde mental e emocional dos caminhoneiros. Haverá uma estrutura montada junto à base do Estrada para Saúde para atender os motoristas individualmente, com pessoas preparadas para ouvir e oferecer aconselhamento.

O objetivo é atender motoristas em situação de vulnerabilidade emocional, como estresse, depressão, ansiedade, entre outras questões pessoais. O projeto também acolhe familiares e demais acompanhantes que estejam com os motoristas. Vale destacar que o Programa Estrada para a Saúde respeita todas as informações obtidas e garante o sigilo do atendimento e a proteção de dados dos participantes.

“Recrutamos uma equipe de voluntários de várias idades para atender os caminhoneiros. São pessoas que venceram a depressão ou outros transtornos emocionais. Nada melhor do que desabafar com alguém que sabe do que estamos falando, e sabe na prática”, comenta Carlos Eduardo Ferreira de Souza, o Cadu, coordenador nacional do projeto pelo Instituto Help, parceiro do Instituto CCR nesta ação. A entidade é uma das mais respeitadas do País no tema saúde emocional e já atendeu quase 100 mil pessoas com a sua rede de mais de 5 mil voluntários, recepcionando os mais variados públicos, classes sociais e populações vulneráveis.

Além desse atendimento presencial, a equipe do programa vai comunicar aos caminhoneiros os benefícios dos cuidados com a saúde mental, bem como divulgará o primeiro canal de atendimento online já está disponível pelo número de WhatsApp exclusivo da iniciativa: (11) 4200-0034. Todas as informações são sigilosas.

O Estrada para a Saúde está na trilha de Saúde Integral do Instituto CCR, um conceito maior de atuação que inclui: Saúde Financeira (por meio de iniciativas de empreendedorismo inéditas na categoria), Saúde do Caminhão (que já é tradicional na estrutura CCR e contará com as novas ações do Check up gratuito nos postos do Estrada para a Saúde), Segurança Viária (sintetizada em ações do Caminhos para a Cidadania, entre outros projetos como o Maio Amarelo) e agora consolida os temas de Saúde Emocional e Saúde da Família a partir desse novo leque de serviços para o segundo semestre.

CHECK-UP DOS CAMINHÕES

Outra novidade oferecida aos motoristas é o Check-up de caminhões, que será realizado na rodovia Castello Branco nos dias 21 e 22 de julho e terá continuidade ao longo do segundo semestre, com ações mensais de verificações nos caminhões e carretas. O objetivo é orientar e conscientizar os motoristas quanto à manutenção preventiva dos seguintes itens: pneus, rodas, iluminação, sinalização, freios, direção, emissões, eixos e suspensão. Todos os serviços são gratuitos e não precisam ser agendados. Durante o atendimento serão distribuídas máscaras descartáveis aos motoristas.

Além dos serviços oferecidos na base fixa do Programa Estrada para a Saúde, os caminhoneiros contam toda a estrutura de apoio ao longo do Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel, como guinchos, socorro mecânico e equipes de Atendimento Pré-hospitalar. Somente no primeiro semestre de 2021, 5 mil caminhoneiros receberam auxílio dos profissionais da CCR ViaOeste. Outros 3 mil motoristas de caminhão foram atendidos pela CCR RodoAnel.

O Estrada para a Saúde é um programa pensado para a saúde do caminhoneiro, que oferece acompanhamento contínuo e gratuito, desde 2001. Também possibilita acesso a exames, tratamento odontológico e outros serviços para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida desse público. “São muitos os desafios enfrentados pelos caminhoneiros e caminhoneiras em sua missão essencial de manter o nosso país abastecido. Sabemos a importância desses profissionais e, além disso, a saúde é um pilar de atuação do Instituto CCR. Por isso promovemos a expansão do programa Estrada para a Saúde, um motivo de orgulho para nós”, explica Cris Naum, gerente executiva de investimento social e sustentabilidade do Grupo CCR.

Em 2020 o Programa atendeu cerca de 7 mil caminhoneiros e acompanhantes em todas as bases e entregou 557 mil kits de higiene e alimentação, além de 53 mil vales para refeição e banho. Desde 2001, essa iniciativa já beneficiou mais de 295 mil pessoas e está presente em seis regiões.