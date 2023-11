CCR ViaOeste prevê fluxo de mais de 783 mil veículos no Sistema Castello-Raposo durante os feriados da Proclamação da República e Dia da Consciência Negra

Foto: CCR

Operação Especial de Feriados inicia a partir da zero hora de quarta-feira (15/11) e encerrará às 24 horas da segunda-feira (20/11)

A CCR ViaOeste prevê que 783.329 mil veículos devem trafegar no Sistema Castello-Raposo entre a zero hora de quarta-feira (15/11) e 24 horas de segunda-feira (20/11), entre saída e chegada à Capital Paulista nos feriados da Proclamação da República e Dia da Consciência Negra.

Durante todo o feriado as equipes de atendimento da Concessionária vão monitorar 24 horas por dia o sistema viário, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, que incluem 74 câmeras de Circuito Fechado de TV.

Na quarta-feira (15/11) a previsão é que o movimento de veículos seja maior das 8h às 10h horas. Na sexta-feira (17/11), o fluxo deve ser intenso das 16h às 21 horas. No sábado, dia 18/11, a maior movimentação dos veículos está prevista das 7h às 12. No retorno, a Concessionária estima maior concentração de veículos no sentido capital na segunda (20/11), das 15 às 21 horas.

Visando melhorar a fluidez do tráfego, a Concessionária realizará um esquema especial de atendimento em que toda a frota de veículos estará em operação para inspecionar o tráfego e prestar socorro médico e mecânico, que pode ser solicitado gratuitamente para ocorrências nas rodovias administradas pela CCR ViaOeste, por meio do WhatsApp (11) 2664-6120 ou 0800 701 5555, 24 horas por dia.

A Concessionária reforça sobre a importância de os motoristas realizarem a checagem dos principais itens de segurança dos veículos: pneus, freios, faróis, lanternas. Além da manutenção preventiva do veículo, a Concessionária reforçará dicas de segurança por meio dos painéis de mensagem, frases de conscientização sobre cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade e uso do celular ao dirigir.

Horários de maior movimento nas rodovias

· Quarta-feira (15 de novembro): entre 8h e 10h | sentido interior

· Sexta-feira (17 de novembro): entre 16h e 21h | sentido interior

· Sábado (18 de novembro): entre 7h e 12h | sentido interior

· Segunda-feira (20 de novembro): entre 15h e 21h | sentido capital

Acostamento

Nestes feriados, a concessionária solicita aos motoristas, atenção redobrada em relação ao uso do acostamento. Haverá distribuição de folhetos nas praças de pedágios e veiculação de mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs).

O uso indevido do acostamento é uma infração de trânsito gravíssima e o motorista pode gerar até 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Portanto, o dispositivo deve ser utilizado apenas em casos de emergência.

- Use o acostamento em caso de troca de pneu, pane no veículo, problemas mecânicos ou de saúde.

- Ao parar, ligue o pisca-alerta e posicione o triângulo, se possível. Acione a concessionária e deixe todos os ocupantes fora do veículo, distante da rodovia, atrás de uma defensa metálica ou barreira.

- Não pare no acostamento para comprar produtos de ambulantes. Você coloca todos em risco com essa atitude!

- Em hipótese alguma, utilize o acostamento como faixa de rolamento para fazer ultrapassagens.

Movimento Afaste-se

Nestes feriados, a Concessionária recomenda aos motoristas que ao perceberem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, principalmente no acostamento, mude de faixa sempre que for possível e seguro.

Outra opção é reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada. O objetivo é proteger aqueles que trabalham prestando atendimento nas rodovias, proporcionando a estes profissionais condições mais seguras para realizar suas atividades.

Obras

As obras em execução, que possam causar interferência no tráfego, como desvios ou interdições de pista, serão suspensas durante os horários de pico estabelecidos, para que os motoristas possam trafegar com capacidade plena da rodovia.

Restrições

Na quarta-feira 15/11, no domingo 19/11 e na segunda-feira, 20/11, o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h às 01h da manhã, segundo portaria SUP/DER-084-22/12/2010.

Informações de Tráfego

Lembramos que, para conferir maior agilidade à transmissão de informações aos veículos de imprensa e aos usuários, a CCR ViaOeste disponibiliza em seu site, em tempo real e ininterruptamente, as condições de tráfego. www.viaoeste.com.br

Atendimento 24 horas sobre condições de tráfego das rodovias – (11) 2664 6133 / 2664 6102

Centro de Controle Operacional da Concessionária

O Centro de Controle Operacional da CCR ViaOeste permanece à disposição dos clientes das rodovias e munícipes através de seus canais de relacionamento com clientes como o Disque CCR ViaOeste: 0800 701 5555 e pelo whatsapp (11) 2664-6120.