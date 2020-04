Centro de Proteção ao Animal Doméstico – CEPAD, telefone (11) 4198-0819

O CEPAD de Barueri está com uma ação de doação de animais com entrega delivery para impedir a transmissão do Coronavírus. Os animais serão entregues na casa do adotante com todas as instruções necessárias para o cuidado com seu pet.

​Essa iniciativa visa manter a proteção dos nossos animais que necessitam mais do que nunca de cuidados devido ao grande número de abandonos.

​Os cães e gatos não transmitem COVID 19. Eles transmitem amor, carinho, companhia, alegria, tão necessários nessa época de isolamento.

Os cães e gatos do CEPAD de Barueri são cuidadosamente tratados pela sua equipe de veterinários, auxiliares, tratadores e adestrador. Passam por quarentena, vermifugação e vacinação. São castrados e microchipados.