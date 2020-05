Cepad de Barueri mantém adoção de cães e gatos durante pandemia de Covid-19

Foto: Cepad/ Sema/Prefeitura de Barueri

A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema) mantém a adoção de cães e gatos mesmo durante a pandemia de Covid-19. Durante o isolamento social, houve uma queda do número de adoções, devido a adesão dos munícipes por ficarem em casa, conforme as orientações dos governos municipal e estadual, além da recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Tendo em vista essa redução e o apoio ao isolamento social, o Cepad realiza a adoção através das redes sociais com a entrega dos pets na residência.

Quem deseja adotar um animalzinho de estimação, basta acessar os perfis nas redes sociais.

Neles estão as fotos dos animais disponíveis e, após a escolha, deve-se entrar em contato com a equipe do Cepad através de mensagem privada. A partir daí, é necessário informar o endereço e o telefone para contato. São passadas algumas recomendações, bem como o agendamento da data de entrega.

Todos os animais passam por análise clínica, sendo entregues vermifugados, vacinados, castrados e microchipados para identificação.

A prática de adoção ajuda também na manutenção do sistema de captura, tratamento e de disponibilização de animais, mantendo a qualidade e o tratamento de animais encontrados nas ruas de Barueri.

Sobre dúvidas sobre o sistema de adoção, é possível entrar em contato pelo telefone (11) 4198-0819, além dos perfis no facebook e instagram.

A interação entre seres humanos e animais neste período de quarentena torna-se benéfico para ambas as partes. Para as pessoas que adotam diminui a sensação de solidão e o desenvolvimento de distúrbios como ansiedade e depressão. E, para os bichinhos, a adoção retira os pets da situação de abandono e vulnerabilidade, além de trabalhar a parte afetiva com seus tutores.

É importante lembrar que cães e gatos não transmitem a Covid-19, mas medidas de higiene como lavar as mãos depois do contato com os animais devem ser adotadas, bem como a higienização dos pets (banho).