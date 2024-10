Chef Bruna Leite comemora o “mês das crianças” no Petit Petit

Criações de seu menu ‘pequenos gourmets’ são cortesia para as crianças em outubro

Crédito: Nanda Ferreira

O mês de outubro é especial para Bruna Leite, chef e proprietária do bistrô paulistano Petit Petit e autora do livro “Pequenos Gourmets”, que incentiva pais e filhos a cozinharem juntos e enriquecer o paladar das crianças. Além de comemorar o Dia das Crianças no dia 12, Bruna celebra o aniversário de seus gêmeos, que completam 8 anos de idade no dia 31 de outubro.

Crédito: Nanda Ferreira

Para essa celebração ser especial para seus pequenos clientes – crianças a partir de 2 até 12 anos –, o menu ‘pequenos gourmets’ do Petit Petit, que normalmente é ofertado por R$ 42, é cortesia da casa durante todo mês de outubro.

Os pais poderão pedir o menu completo (entrada, prato principal e sobremesa) para seus filhos degustarem as criações da chef, sem pagar nada por ele. Os pequenos iniciam a refeição com a Saladinha de tomate confit, pepinos e mussarela de búfala; para o prato principal, o Mini penne ou mini farfalle ao molho bolonhesa enriquecido com legumes (foto); e, para finalizar, a sobremesa de Muffin de beterraba quentinho com uma bola de sorvete de creme e farofa crocante (foto). As receitas desses pratos também estão em seu livro ‘Pequenos Gourmets’, que está disponível para compra no restaurante.

Crédito: Nanda Ferreira

Para a refeição das crianças ficar ainda mais alegre, o Petit Petit possui uma área com lousa e giz, livros infantis e imagens para colorir, com lápis e canetinhas coloridas. Assim, os pequenos se divertem enquanto os pais saboreiam suas refeições preferidas no aconchegante ambiente do bistrô.

Sobre o Petit Petit

Um bistrô de chef com alma francesa e essência catarinense. Essa é a definição do Petit Petit, restaurante comandado pela chef Bruna Leite. Nascida e criada em Blumenau, Santa Catarina, Bruna é formada pela Le Cordon Bleu de Paris e trabalhou no restaurante

Noma, em Copenhague e, ao voltar ao Brasil, estagiou nos renomados D.O.M., com Alex Atala, e no Vito, com André Mifano. Após diversos projetos na área, como personal chef, autora do livro de culinária para crianças “Pequenos Gourmets”, criadora de conteúdo e de cursos de cozinha online, Bruna decidiu finalmente abrir seu próprio restaurante em 2023, um sonho de longa data que se concretizou com o Petit Petit, bistrô de chef.

Com influências de toda trajetória de Bruna em seu menu, o Petit Petit traz itens da terra natal da chef e preparos da escola culinária francesa. No ‘Menu Pequenos Gourmets’, há receitas retiradas de seu livro infantil, e o “prato do dia”, servido de segunda a sábado, varia conforme a sazonalidade dos ingredientes. Outros pontos fortes do Petit Petit são o café da manhã e o brunch, em que são oferecidos itens como brioche e o pão de queijo feitos na casa e pratos como beneditinos no croissant, que leva creme de espinafre, bacon artesanal defumado, molho hollandaise e ovo perfeito, o preferido da chef.

Serviço:

Site: https://petitpetit.com.br/

Instagram: @petitpetit.itaim

Delivery: Ifood – Petit Petit

Endereço: Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1018, Itaim Bibi, São Paulo SP

Café da manhã e brunch:

Segunda a sexta: das 8h às 12h

Sábado: das 8h às 16h

Almoço:

Segunda a sábado: das 12h às 16h

Fechado aos domingos

Delivery: aplicativo iFood