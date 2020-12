Concessionárias e Bombeiros realizam treinamento para resgate em acidentes

Foto: Divulgação

Profissionais de Atendimento Pré-hospitalar (APH) das concessionárias CCR ViaOeste, CCR RodoAnel e CCR SPVias estão participando nesta semana de treinamento em parceria com Corpo de Bombeiros de São Paulo e Minas Gerais

Técnicas de salvamento veicular estão sendo aprimoradas nesta semana por mais de 80 profissionais que atuam diretamente no resgate a vítimas de acidentes nas rodovias. Equipes de Atendimento Pré-hospitalar (APH) das concessionárias CCR ViaOeste, CCR RodoAnel e CCR SPVias, além do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e Minas Gerais estão reunidos para o treinamento que teve início na terça-feira (15) e vai até amanhã (18) no pátio da Vila Don Patto, em São Roque.

O coordenador de APH das concessionárias, Juliano Souza, reforça que essa ação é importante para promover a integração das equipes e tem como foco revisar os procedimentos já utilizados, bem como apresentar novas técnicas de salvamento veicular. “Foram montadas diversas bases de estabilização, corte, elevação de carga, destombamento de ônibus, dentre outras. Tudo isso para capacitar as equipes a realizar um atendimento rápido e seguro, aumentando as chances de vida das vítimas de acidentes”, enfatiza.

As equipes participaram de aulas teóricas e puderam colocar em prática as principais técnicas de salvamento. Para isso, foram utilizados 12 automóveis, além de ônibus e caminhões. Os principais recursos disponíveis para salvamento nas concessionárias e Corpo de Bombeiros foram empregados durante os treinamentos, com destaque para alicates hidráulicos e serras para corte dos veículos. Outro equipamento importante é o Catch Bag, um dispositivo composto por almofadas pneumáticas que contribui para destombamento de veículos, especialmente caminhões e ônibus.

“Seguimos todos os procedimentos e protocolos dos órgãos de saúde para promover essa iniciativa. A reciclagem das equipes é fundamental para o processo de aperfeiçoamento no resgate em acidentes e é um trabalho constante que realmente pode contribuir para salvar muitas vidas nas rodovias”, conclui o coordenador de APH.