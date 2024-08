As concessionárias de CCR Rodovias contam com uma nova ferramenta do Climatempo para monitoramento de focos de incêndio

Foto: CCR

As concessionárias de CCR Rodovias contam com uma nova ferramenta para monitoramento de focos de incêndio às margens dos 3.615 quilômetros de vias federais, estaduais e municipais em cinco estados do País.

Trata-se da plataforma SMAC, da Climatempo, que analisa em tempo real as informações de satélites climáticos e, por meio de georreferenciamento, emite alertas sobre a existência de focos de queimadas às margens das rodovias administradas pelo grupo ou a presença de plumas de fumaça em regiões próximas. As informações são visíveis a partir de telões instalados nos Centros de Controle Operacional (CCO) das concessionárias CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP), CCR RioSP (SP-RJ), CCR SPVias (SP), CCR RodoAnel (SP), CCR MSVia (MS), CCR ViaCosteira (SC), CCR ViaSul (RS), CCR ViaLagos (RJ), Renovias (SP) e ViaRio (RJ).

Por meio das informações do SMAC (Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo) e em conjunto com os sistemas que as concessionárias já possuem, como câmeras de circuito fechado de TV (CFTV) e viaturas de inspeção de tráfego que percorrem as rodovias 24 horas por dia, os operadores dos CCO’s podem agir com mais assertividade no encaminhamento de equipes e recursos para o atendimento de ocorrências. “Este é um complemento para as nossas ações de monitoramento. Ao identificar um alerta na tela, o operador poderá verificar, por meio das câmeras, a existência do foco, a intensidade dele e avaliar quais são as medidas operacionais necessárias”, explica Neucelia Cevalhos, coordenadora de eficiência operacional de CCR Rodovias.

Além de monitorar em tempo real as condições climáticas, incluindo a existência de focos de incêndio e calor em áreas próximas às rodovias, o Sistema também oferece previsões sobre o risco de novas ocorrências em períodos de até quinze dias, levando em consideração fatores como ondas de calor, índices de umidade, entre outros. “Com esta ferramenta, conseguimos prever cenários e aumentar a eficiência das nossas ações, tendo como premissa a segurança viária das rodovias que administramos”, comenta Fausto Camilotti, diretor de Operações de CCR Rodovias.

“Por meio do SMAC, a Climatempo monitora e envia alertas, 24h por dia, sobre condições meteorológicas adversas que podem afetar as operações das rodovias sob a gestão do Grupo CCR” afirma Jessica Mendes, meteorologista da Climatempo responsável pela negociação da parceria.

Para o combate aos focos de incêndio, durante o período de estiagem, as concessionárias de CCR Rodovias posicionam caminhões-pipa em pontos estratégicos para atuar de forma rápida no controle de focos de incêndio. As viaturas de inspeção, guinchos leves e pesados possuem abafadores e as equipes que atuam nestes veículos são treinados para atuar no primeiro combate aos focos menores. Em ocorrências de grande porte é acionado o Corpo de Bombeiros, que possui os recursos necessários para este tipo de situação.

A contratação da ferramenta do Climatempo faz parte da estratégia de resiliência climática do Grupo CCR, que leva em consideração o tema das mudanças climáticas como variável na estratégia de negócios da Companhia, mapeando os riscos climáticos e seus impactos e influenciando os planos de crescimento das operações, a gestão dos ativos no dia a dia e a elaboração de planos de mitigação.

Queimadas

Levantamento realizado pela CCR AutoBAn apontou um aumento de 251% no total de atendimentos a focos de incêndio no primeiro semestre de 2024 (janeiro a junho) em comparação ao mesmo período do ano passado.

Entre os fatores que podem contribuir para incidência de queimadas, estão condições climáticas, característica da vegetação lindeira, proximidade de trechos urbanos, e, principalmente, a ação humana. Além do problema ambiental, a propagação do fogo representa risco à segurança dos motoristas, pois a fumaça reduz a visibilidade.

Ao se deparar com situação de fumaça na pista, o motorista deve reduzir a velocidade, não parar sobre a faixa de rolamento, a orientação é buscar um local seguro, fechar os vidros do veículo e posicionar o sistema de ventilação na posição recircular, manter distância segura e não ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento.

Para chamar atenção das pessoas, CCR AutoBAn está apoiando a Operação SP Sem Fogo, que é coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) e direcionada pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) nas rodovias paulistas.

Ações de prevenção com reforço no monitoramento das rodovias e veiculação de mensagens nos painéis eletrônicos, chamando a atenção de todos para os cuidados necessários para evitar focos de incêndio estão sendo ampliados e cartazes nas cabines e cancelas das praças de pedágios com alertas foram instalados.



Para solicitar apoio ou reportar ocorrências:

CCR AutoBAn – 0800 055 5550

CCR SPVias – 0800 703 5030

CCR RodoAnel – 0800 773 6699

CCR ViaOeste – 0800 701 5555

CCR MSVia – 0800 648 0163

CCR ViaCosteira – 0800 255 5550

CCR ViaLagos – 0800 702 0124

CCR RioSP – 0800 017 3536

CCR ViaSul – 0800 000 0290

ViaRio – 0800 084 2746

Renovias – 0800 055 9696

Sobre a Climatempo

A Climatempo é a maior e mais reconhecida empresa de consultoria meteorológica e previsão do tempo do Brasil e da América Latina. Desenvolve serviços de análises e previsões meteorológicas para empresas e instituições da área pública e privada, com serviços especializados que atendem diversos setores de atividades, como energia, mineração, agronegócio e logística, entre outros. Para o público em geral, fornece informações sobre o tempo por meio do seu website e aplicativos, e boletins com previsão do tempo para diversos veículos de comunicação. Juntos, esses canais somam 20 milhões de usuários mensalmente.

Comprometida com a inovação, foi a primeira empresa privada a oferecer análises climáticas customizadas no mercado brasileiro e, em 2015, instalou o LABS Climatempo no Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP), para atuar na pesquisa e no desenvolvimento de soluções para tempo severo, energias renováveis (eólica e solar), hidrologia, comercialização e geração de energia, navegação interior, oceanografia e cidades inteligentes. Fundada em 1988, a Climatempo foi adquirida, em 2019, pela StormGeo, empresa líder global em serviços de inteligência meteorológica e suporte à decisão, sediada na Noruega, com presença em 15 países e 515 funcionários, e que, desde 2021, integra o grupo Alfa Laval, líder global no fornecimento de produtos nas áreas de transferência de calor, separação e manuseio de fluidos.

Sobre a CCR AutoBAn

A CCR AutoBAn é responsável, desde 1º de maio de 1998, pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária gerencia 316,8 quilômetros de rodovias, compreendendo a SP-330 (Via Anhanguera), de São Paulo a Cordeirópolis, com extensão de 147,04 quilômetros; a SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes), de São Paulo a Cordeirópolis, com 159,67 quilômetros de extensão; a SP-300 (Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), com extensão de 2,6 quilômetros e a interligação SPI-102/330 (Rodovia Adalberto Panzan), com extensão de 7,44 quilômetros. Foi a quinta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, atua nas plataformas de Rodovias, Mobilidade Urbana e Aeroportos. São 39 ativos, em 13 estados brasileiros e mais de 17 mil colaboradores. O Grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos diariamente. Em mobilidade urbana, por meio da gestão de metrôs, trens, VLT e barcas, transporta diariamente 3 milhões de passageiros. Em aeroportos, com 17 unidades no Brasil e três no exterior, atende 46 milhões de clientes anualmente. A companhia está listada há 13 anos no hall de sustentabilidade da B3. Mais em: grupoccr.com.br.