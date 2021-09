Confira as condições de tráfego no Sistema Castello-Raposo

Foto: CCR

A CCR ViaOeste informa que o tráfego na Rodovia Castello Branco está lento do km 20 ao km 27 (via expressa) e do km 21 ao km 24 (vias marginais), no sentido interior, entre Osasco e Barueri, devido ao excesso de veículos. Também há lentidão do km 33 ao km 35, sentido Interior, no trecho de Itapevi. O tráfego na Rodovia Raposo Tavares está normal. Desde a zero hora de ontem (03/09), até às 11 horas deste sábado (04/09), 212 mil veículos já utilizaram o Sistema Castello-Raposo em deslocamentos característicos de feriado.

Operação Independência

A CCR ViaOeste estima que 620 mil veículos realizem o deslocamento característico de feriado pelo Sistema Castello-Raposo durante a Operação Independência, que acontece entre zero hora de sexta-feira (03/09) e 24 horas de terça-feira (07/09). Durante esse período, a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e Polícia Militar Rodoviária reforçam as ações de fiscalização nas rodovias, inclusive por meio das 74 câmeras ligadas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária.