Dia Nacional da Alegria com Playland no Shopping União de Osasco

Foto: Divulgação

Em sua 13° edição, os convidados irão desfrutar de diversas atrações com uma programação repleta de atividades e muita diversão.

Para celebrar o Dia Nacional da Alegria (DNA), comemorado em 27 de abril, o Playland do Shopping União de Osasco, centro de compras mais completo da região oeste de São Paulo, promove hoje (27), um dia repleto de atividades divertidas para integrantes de ONGs e instituições sociais.

A ação social, promovida pelo Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat) em parceria com a Adribra (Associação Brasileira de Parques e Atrações), tem como objetivo receber, gratuitamente, instituições que atendem crianças carentes. Localizado no Piso Voegeli, próximo à Praça de Alimentação, o parque ficará aberto exclusivamente para esse público, das 11h às 13h.

O Dia Nacional da Alegria está presente no calendário de abril há mais de 14 anos, pensando nisso, o Playland do Shopping União não poderia ficar de fora de uma ação tão importante para visibilidade dos parques e atrações turísticas presentes no país. Além dos ingressos, serão oferecidos lanches e atrações com total conforto e segurança.

Como participar desse momento divertido? Para garantir a participação nos próximos anos, as ONGs podem enviar e-mail para faleconosco@playland.com.br.

O Shopping União de Osasco reforça sua responsabilidade social proporcionando experiências únicas de entretenimento para todos os públicos!

Dia da Alegria no Playland do Shopping União

Serviço:

Dia Mundial da Alegria – Shopping União de Osasco

Data: 27 de abril de 2022, entre 11h e 13h

Local: Playland, localizado no Piso Voegeli

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco

Horário Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.

Horário Lojas: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h

Para mais informações acesse: www.shoppinguniao.com.br

Sobre o Shopping União de Osasco

É o centro de compras mais completo da Região Oeste de São Paulo. São 294 lojas conceituais, com layouts modernos e diferenciados. Possui as principais lojas âncoras do mercado nacional, além de hipermercado, praça de alimentação, restaurantes, laboratório de análises clínicas e uma unidade do Poupatempo. Com estacionamento gratuito nas primeiras duas horas, dispõe de variadas opções de lazer, moderna pista de boliche (Cia do Boliche), 10 salas de cinema (Cinemark com salas Stadium / 3D / XD – Xtreme Digital) e uma mega unidade da Playland. Além de contar com a Sodimac Homecenter e Sodimac Constructor. Para mais informações, acesse: www.shoppinguniao.com.br.

Sobre Playland

Há mais de 30 anos no mercado, o Playland, do grupo Playcenter, é o parque de diversões indoor com atrações para todas as idades. Conta com sete unidades, uma unidade na Bahia, Osasco, Grande ABC e quatro em São Paulo. O acesso ao parque é gratuito e o visitante tem a liberdade para escolher onde brincar, basta carregar o seu Playcard com o valor que desejar.