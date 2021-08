Dia Nacional do Ciclista Concessionárias orientam sobre cuidados ao pedalar nas rodovias

Foto: Divulgação CCR

Campanhas educativas são realizadas constantemente, principalmente aos finais de semana, e chamam a atenção para a prudência

e responsabilidade de motoristas e ciclistas

Pedalar às margens das rodovias é uma prática cada vez mais frequente entre os ciclistas, especialmente aqueles que realizam essa atividade esportiva e recreativa nos finais de semana. No Dia Nacional do Ciclista, comemorado hoje (19/08), as concessionárias CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, que administram o Sistema Castello-Raposo e trecho Oeste do Rodoanel, respectivamente, alertam para a necessidade da convivência pacífica entre motoristas e ciclistas, para que o trânsito seja cada vez mais seguro.

Uma das iniciativas das concessionárias para despertar a atenção de todos é a inserção de mensagens nos painéis eletrônicos instalados nas rodovias. Hoje, para comemorar o dia do ciclista está sendo veiculada a seguinte mensagem: “19/08 Dia do Ciclista – Hoje é dia de quem vai de bike”. Também são realizadas campanhas educativas frequentemente em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária para sensibilizar os ciclistas. As ações integram o Programa de Redução de Acidentes, que tem apoio da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Neste final de semana a campanhas direcionadas aos ciclistas acontecem na rodovia Raposo Tavares. No sábado (21/08), as equipes da CCR ViaOeste estarão no km 46, em São Roque, e no domingo (22/08) a iniciativa será no km 73, em Alumínio, sempre das 7 às 10 horas. Além de ações em locais e horários com maior fluxo de ciclistas, as equipes de tráfego das concessionárias realizam abordagens constantes deste público ao longo das rodovias.

O coordenador de tráfego da CCR ViaOeste, Alessandro Pereira, enfatiza que o complexo de rodovias que saem da capital em direção ao interior e também passam por grandes centros urbanos, como a região de Sorocaba, possui grande fluxo de veículos, especialmente de caminhões. “Por isso, pedalar no acostamento ou próximo às faixas de rolamento das rodovias oferece muitos perigos aos ciclistas”, ressalta. “É muito mais seguro optar por rotas tranquilas, roteiros turísticos e vias municipais adequadas para essa modalidade esportiva”, acrescenta.

Nas campanhas promovidas pelas concessionárias são distribuídos folhetos aos ciclistas com orientações sobre como pedalar com segurança e reforça também a importância do uso de equipamentos adequados, como capacete, roupas claras e adesivos refletivos para se tornarem mais visíveis aos motoristas.

O material orienta também os ciclistas a seguirem no mesmo sentido dos carros, não utilizar fones de ouvido, redobrar a atenção nas entradas e saídas das rodovias, pedalar em fila indiana e nunca em pares e jamais pegar rabeira ou vácuo de outros veículos. “O que defendemos em nossas ações é a importância da cidadania, ou seja, o respeito entre todos, para que a interação no trânsito seja realizada com responsabilidade, prudência e valorizando sempre a vida”, conclui o coordenador de tráfego.