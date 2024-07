Todo dia agora tem sopa especial no cardápio do Festival de Sopas Ceagesp – até 1 de setembro

Foto: Divulgação



Os fãs de Sopa de Siri Gratinada, de Creme de Pinhão com Cream Cheese, de Caldo de Mocotó, de Caldo Verde e de Sopa de Chocolate agora têm dias especiais para saborear essas delícias no Festival de Sopas Ceagesp toda semana.

Além do cardápio semanal que oferece sete opções de sopas, mais um sabor extra, que a pessoa só conhece no dia, o Festival oferece mais outros cinco sabores extras, um a cada dia.

Na quarta-feira, tem Sopa de Siri Gratinada, A quinta-feira é dia de saborear o Creme de Pinhão com Cream Cheese. Se vier na sexta-feira, o público vai ter ainda a opção do Caldo de Mocotó. No sábado, é a vez do popular Caldo Verde. O domingo, o Festival oferece a exclusiva Sopa de Chocolate com Frutas da Época.

Somando todas as opções, são 13 sabores de cremes e caldos, de quarta a domingo. Com essa quantidade, ninguém vai passar fome ou frio na Ceagesp nesta oitava semana do Festival de Sopas Ceagesp – Edição 2024.

Acompanhamentos

Pão Italiano, Pão Francês, Parmesão Ralado, Calabresa Assada, Ricota Temperada, Farofa Temperada, Alho Frito, Pimenta, Salsinha e Cebolinha.

Toda semana, até setembro, novas sopas entram para o cardápio do Festival de Sopas Ceagesp – 2024. Mas a tradicional Sopa de Cebola, nas versões gratinada e sem gratinar, permanece fixa no buffet em todas as semanas ao longo do evento.

Crianças e Bariátricos

Neste ano, o valor que dá direito a tomar todas as sopas quantas vezes quiser é de apenas R$ 59,90 por pessoa (não há cobrança de taxa de serviço). Nesse valor fixo por pessoa, estão incluídos ainda acompanhamentos como queijo ralado, ricota temperada, calabresa assada, croutons, pães, entre outros itens.

Vinhos, de várias nacionalidades, refrigerantes, sucos e sobremesas, além dos itens da mesa de antepastos são cobrados à parte. Crianças de até cinco anos não pagam. De seis a dez anos, pagam o equivalente a um terço do valor: R$ 19,96 por criança. Bariátricos pagam R$ 47,92 (desconto de 20%), com apresentação de carteirinha ou laudo médico.

Funcionamento

O evento funciona de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp, até o dia 1º de setembro. O horário é das 18h às 23h30. A entrada é pelo Portão 4 da Ceagesp, com acesso pela av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. O estacionamento de automóveis fica no mesmo local.

Mais informações: www.festivaisceagesp.com.br