Gastronomia: Dica de como fazer canjicas da empresa Vapza, para as festas juninas

Foto: Divulgação

Desde receitas veganas até opções com um “toque francês”, conheça os preparos que a Vapza separou para esse prato típico das festas juninas

A canjica ou mugunzá costuma ser uma das primeiras sobremesas convocadas para as festas juninas. Típico do nordeste brasileiro, o prato pode ser muito versátil, pois, embora a canjica seja feita geralmente com o milho branco, é possível variar a receita com o milho amarelo, que tem um sabor marcante.

Pelo aumento do consumo nessa época do ano, a Vapza oferece a canjica branca, já cozida no vapor e sem conservantes. Com isso, não é necessário deixar o milho de molho antes de preparar a sua receita.

Desde opções veganas até receitas com um “toque francês”, confira abaixo o passo a passo de cinco opções diferentes que podem ser preparadas na sua casa:

Canjica com Frutas Vermelhas

Para a canjica:

● 500g de Canjica Vapza;

● 750ml de leite de coco;

● 10 colheres de sopa de açúcar demerara ou agave;

● 1 pedaço de canela em pau;

Para a cobertura:

● 200g de framboesa fresca ou qualquer outra fruta vermelha

Modo de preparo:

Coloque a canjica Vapza, o leite de coco, o açúcar, a canela em uma panela e leve ao fogo, até levantar fervura. Para fazer calda basta adicionar as framboesas em uma frigideira com o fundo coberto com água. Esmague as frutas com um garfo, adicione um pouco de açúcar ou calda de agave e cozinhe por 15 minutos até ficar no ponto de calda. Se você não quiser consumir as sementes, basta coar a calda e usar somente a parte líquida. Quando a canjica estiver cozida com o leite, está na hora de servir. Adicione um pouco da canjica com o leite e a calda de framboesa e a canela em pó por cima.

Canjica vegana cremosa

Ingredientes:

● 1 pacote de canjica Vapza cozido no vapor;

● 500 ml de água filtrada;

● 500 ml de leite de coco;

● ½ xícara de açúcar demerara (ou cristal se preferir);

● 2 pedaços de canela em pau;

● 5 cravos-da-índia;

● 2 colheres de sopa de biomassa de banana verde (opcional para dar mais cremosidade);

● Canela em pó e amendoim torrado picadinho para servir.

Modo de preparo:

Coloque a canjica branca Vapza, a água, o leite de coco, o açúcar, a canela e os cravos-da-índia em uma panela e leve ao fogo, deixando ferver por dois minutos. Desligue o fogo e adicione a biomassa de banana verde, caso deseje uma canjica bem cremosa. Misture até incorporar bem. Sirva com canela em pó ou amendoim picado.

Canjica com doce de leite

Ingredientes:

● 1 caixa de canjica com leite cozida no vapor Vapza;

● 2 litros de água;

● 1 lata de leite condensado cozida na pressão por 40 minutos;

● 1 ½ xícara de açúcar;

● 800 ml de leite;

● 200 ml de leite de coco;

● 1 xícara de amendoim torrado moído (sem sal);

● 1 pedaço de canela em pau;

● 4 cravos-da-índia.

Modo de preparo:

Coloque o conteúdo da canjica Vapza em uma panela. Acrescente os demais ingredientes e deixe ferver em fogo médio, mexendo sempre para não grudar no fundo. Espere a canjica engrossar (aproximadamente 10 minutos de fervura) e sirva.

Canjica vegana com cardamomo e polvilho doce

Ingredientes:

● 1 pacote de canjica Vapza cozido no vapor;

● 1 litro de leite de coco;

● 1 colher de sopa de polvilho doce;

● 5 colheres de sopa de açúcar demerara;

● 2 pedaços de canela em pau;

● 3 sementes de cardamomo;

● Canela em pó para servir.

Modo de preparo:

Leve uma panela com a canjica branca Vapza e o leite de coco ao fogo baixo. Acrescente o polvilho doce e mexa bem para dissolver. Adicione o açúcar, a canela em pau e as sementes de cardamomo. Deixe a canjica cozinhar por cerca de 10 minutos para ficar com uma textura cremosa. Sirva com canela em pó salpicada por cima.

Canjica brûlée

Ingredientes:

● 1 caixa de canjica com leite cozida no vapor Vapza;

● 500 g de creme de leite fresco;

● 100 g (50 g + 50 g) de açúcar;

● 1 fava de baunilha (raspada por dentro com uma faca);

● 100 ml de leite de coco.

Modo de preparo:

Corte a extremidade da embalagem da canjica Vapza e coloque o conteúdo em uma panela. Acrescente o creme de leite fresco, metade do açúcar, as raspas da fava de baunilha e o leite de coco. Leve ao fogo baixo, mexendo sem parar até engrossar (cerca de 10 minutos).