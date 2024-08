Dica para o Dia dos Pais – Paellas Pepe convida os amantes da culinária espanhola para celebrar o Dia dos Pais com uma experiência gastronômica completa

Foto: Divulgação

No dia 11 de agosto restaurante atende no salão e no delivery

No dia 11 de agosto, é comemorado o Dia dos Pais, uma data especial para homenagear aqueles que são nossos heróis do dia a dia. Para deixar a celebração ainda mais memorável, o Paellas Pepe oferece grandes clássicos da culinária espanhola, que podem ser saboreados no restaurante ou em casa, fazendo o pedido pelo delivery.

“Queremos que todos possam desfrutar de um Dia dos Pais inesquecível, direto da nossa casa. Por isso, preparamos cada prato com carinho e atenção aos detalhes, para que as famílias possam vivenciar com o Paellas Pepe uma experiência gastronômica única com conforto e praticidade”, afirma o chef e sócio do restaurante, Fabio Benedetti.

O menu do Paellas Pepe é pensado para agradar diversos paladares, com opções variadas que levam os clientes a uma verdadeira imersão na culinária espanhola. Para as entradas, opções como as clássicas tortillas espanholas, a refrescante ensalada marinera, as cremosas e crocantes croquetas de jamón, entre outras delícias chamam a atenção de todos os paladares.

O cardápio conta com diversas opções de pratos principais, com carnes, frango e, é claro, muitos frutos do mar. O grande destaque fica, sem dúvida, para a Paella del Pepe, que é preparada ao vivo no salão do restaurante e leva ingredientes como arroz, legumes, açafrão importado e generosas quantidades de frutos do mar. Quem optar pelo prato, pode saborear o clássico a vontade por 105 reais.

Para aqueles que preferem celebrar sem sair de casa, o restaurante oferece um serviço de delivery completo, que leva a experiência Paellas Pepe para o conforto do lar. Os pratos são entregues em embalagens especiais que garantem que os alimentos cheguem em perfeitas condições, sem comprometer o sabor e a textura.

Para aproveitar o almoço de Dia dos Pais, com uma refeição que vai além do paladar, criando memórias em torno de uma mesa repleta de sabor e tradição basta realizar a reserva pelo WhatsApp (11) 95219-0265. Para desfrutar das delícias do Paellas Pepe sem sair de casa, basta fazer o pedido ou encomendar com antecedência através do site oficial do restaurante.