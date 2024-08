Dica para o Dia dos Pais – Picanharia dos Amigos e Baden Baden fazem promoção para Dia dos Pais

Foto: Divulgação

Clientes do gastrobar ganharão brinde exclusivo na compra da cerveja

Melhor que presentear o pai com algo que ele muitas vezes não vai usar ou não precisa, é proporcionar para ele uma experiência prazerosa ao lado da família. Através desse pensamento, a Picanharia dos Amigos se juntou à Baden Baden, marca de cervejas artesanais nacionalmente conhecida, e criou uma promoção especial para esse Dia dos Pais.

No domingo, 11 de agosto, quem for a qualquer uma das 5 unidades da Picanharia dos Amigos espalhadas por São Paulo, e pedir 2 Baden Baden’s de qualquer tipo, ganhará de brinde um canivete com abridor exclusivo – válido enquanto durarem os estoques do brinde.

“O dia dos pais é uma das datas comemorativas mais rentáveis para o ramo de bares e restaurantes, atrás apenas do dia das mães e dos namorados. A expectativa é de lotarmos as 5 casas”, comenta Paulo Martinho, sócio proprietário da Picanharia dos Amigos.

Fundada em 2008, a Picanharia dos Amigos é sinônimo de um lugar aconchegante, perfeito para receber família e amigos para momentos prazerosos e de confraternização. A casa está localizada em 5 endereços: Casa Verde, Vila Leopoldina, Ipiranga, Campo Belo e Mooca

Sobre a Picanharia dos Amigos:

Local para uma verdadeira experiência gastronômica, a Picanharia dos Amigos é o lugar ideal para confraternizar com a família e amigos, em um ambiente aconchegante e preparado para receber as crianças. Destacam-se os cortes de carnes de alta qualidade, grelhados suculentos além do cupim e costela bovina preparados lentamente. Outro ponto que vale se experimentar é o American Barbecue, para quem gostar de fartura sem abrir mão do sabor.

Adquirida em 2017 por um grupo de amigos e empresários do ramo gastronômico, a Picanharia dos Amigos passou de 1 para 5 unidades até 2022. São mais de 150 colaboradores somando todas as unidades que têm por fundamento oferecer o melhor atendimento ao cliente, os melhores produtos finais e uma experiência única, capaz de tornar o visitante casual em cliente frequente nos salões dos restaurantes.

Picanharia dos Amigos – 5 Unidades:

Praça Visconde de Sousa Fontes, 56 – Mooca

Rua Relíquia, 33 – Casa Verde

Rua Guaipa, 1017 – Vila Leopoldina

Rua Pedrália 370 – Ipiranga

Rua Gabriele D’annunzio, 1319 – Campo Belo

Redes Sociais: @picanhariadosamigos

https://picanhariadosamigos.com/