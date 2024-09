Dica Gastronômica – Agosto de los Padres: Paellas Pepe tem promoção especial com paella a vontade por 79 reais

Foto: Divulgação

Promoção é válida até 31 de agosto durante o jantar

Localizado no Ipiranga, um dos principais bairros de São Paulo, o Paellas Pepe promove o Agosto de los Padres, para celebrar o mês comemorativo. O restaurante oferece uma oferta exclusiva com a clássica Paella Del Pepe a um preço promocional de 79 reais. A oportunidade é válida para jantares de terça-feira a domingo, até o dia 31 de agosto.

“Muitas pessoas optam por fugir de filas e o grande fluxo do domingo de Dia dos Pais, celebrando a data em outros momentos do mês. Pensando nisso, promovemos o Agosto de los Padres, oferecendo a oportunidade de apreciadores e novos visitantes a degustarem o nosso carro-chefe: a paella”, declara Fábio Benedetti, chef e sócio do Paellas Pepe.

Além de uma explosão de sabores, o preparo da paella é realizado ao vivo no salão do restaurante, onde o chef transforma a mistura de ingredientes em um verdadeiro show. A Paella del Pepe é preparada com carne de frango, arroz, legumes, açafrão importado e generosas quantidades de frutos do mar.

Para informações adicionais sobre a promoção ou reservas, basta entrar em contato nos seguintes canais: o site oficial, o telefone (11) 3798-7616 ou WhatsApp (11) 95219-0265.