Dica Gastronômica – Gelateria aposta em tortas, waffles e cardápio de cafeteria para atender público também no inverno

Entre os gelatos, Cuor di Crema trabalha a sazonalidade com produtos da estação a fim de reduzir custos e trazer novidades mensais

Com temperaturas inferiores a 18º C no Sudeste e ainda mais baixas no Sul brasileiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mercado de gelaterias aposta em opções variadas e produtos sazonais para manter as vendas ao longo do inverno, estação que será marcada por frentes frias ainda mais intensas, segundo a Climatempo, devido ao fenômeno climático La Niña, que provoca o resfriamento do oceano Pacífico equatorial. Na Cuor di Crema, gelateria artesanal de método italiano, a solução está no cardápio completo, que inclui salgados, doces, tortas, waffle e até produtos de cafeteria. A rede também aposta em insumos sazonais para seus gelatos feitos artesanalmente, de modo a reduzir custos e oferecer variedade.

Confira mais detalhes estratégicos da franquia para manter os negócios em alta na estação mais fria do ano:

Produtos diferenciados Tratando-se de uma marca dentro da holding Antaris Foods Brands, a Cuor di Crema é próxima da pâtisserie Boulangerie Carioca, com quem compartilha cardápio de salgados como croissants, quiches, bolos e tortas artesanais. Há, ainda, a diversidade de milkshakes com os gelatos da casa e as opções de cafeteria, com cappuccinos, frappuccinos, affogatos e muito mais. Insumos sazonais Para operar ao longo do ano com gelatos artesanais a partir de insumos frescos, a Cuor di Crema atua fortemente com programação sazonal, investindo em frutas da estação. No inverno, o destaque fica para morango, uva e outras que dão colheita durante todo o ano, como coco, cacau e kiwi. Criações exclusivas Mensalmente, a rede inova com produtos inéditos, a exemplo dos gelatos juninos nos sabores de paçoca e milho, que ficaram disponíveis no cardápio durante as festas de São João, além de sabores inspirados em datas comemorativas como Dia dos Pais, das Mães e dos Namorados. Consumo local e para viagem E que tal permitir ao cliente levar seu produto para casa? Além de macarons, biscoitos artesanais e mini pães de mel da Cuor di Crema, a rede também disponibiliza embalagens para transporte do gelato, com versões de 490 ml, 630 ml e 1,3 litros, que incluem duas, quatro e oito casquinhas, respectivamente.

Sobre a Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas que garantem produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. O gelato Cuor di Crema tem uma lista extensa de sabores autênticos, são mais de 90 receitas que proporcionam uma experiência única por seu preparo com matérias-primas nacionais e importadas, além do uso exclusivo de frutas in natura. No cardápio, estão também variadas opções de cafés, sobremesas e salgados. Para os interessados em empreender na marca, são dois modelos de negócios: quiosque e loja. Saiba mais aqui.

