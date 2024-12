Dica Gastronômica – Sterna Café anuncia o lançamento do Panetone com gotas de chocolate para o Natal 2024 durante a campanha “Jornada de Sabores”

Foto: Divulgação

Com embalagem colecionável e conceito inspirado em métodos de preparo de café ao redor do mundo, campanha celebra a tradição e o encanto da época natalina

Uma das principais redes de cafeterias premium do país, a Sterna Café apresenta o lançamento do seu panetone de gotas de chocolate para o Natal 2024, uma edição especial que faz parte da campanha “Uma Jornada de Sabores”. Com uma embalagem colecionável, o panetone traz ao cliente uma experiência que vai além do sabor.

A campanha “Uma Jornada de Sabores” tem como objetivo aproximar o público das histórias e dos valores culturais do café, elemento central da Sterna Café. A lata foi desenhada para ser um “passaporte” simbólico, incentivando os consumidores a embarcar em uma viagem sensorial que passa por diversas tradições do café ao redor do mundo.

“Queremos que nossos clientes levem para casa não só um produto saboroso, mas também uma experiência de conexão com a tradição e a riqueza cultural que o café proporciona. A lata que embala o panetone é uma peça decorativa e traz elementos que homenageiam métodos de preparo de café de diferentes regiões do mundo”, destaca Silvana Buzzi, CEO da Sterna Café.

O panetone de gotas de chocolate da Sterna Café une a tradição natalina oferecendo um equilíbrio entre sabor do chocolate e sofisticação. Além disso, a lata colecionável é um item funcional, permitindo ao consumidor reutilizar de várias formas após o consumo. Com o design pensado para se destacar, a embalagem do panetone promete encantar e ser um item especial nas celebrações de fim de ano.

A nova campanha de Natal da Sterna Café não apenas celebra o espírito natalino, mas também fortalece o propósito da marca de transformar cada produto em uma experiência sensorial única e inesquecível. O panetone de gotas de chocolate está disponível nas unidades da Sterna Café por XX,00 reais e é uma sugestão para presentear familiares e amigos com um toque de sabor e tradição cultural neste Natal.

Consulte as lojas participantes da campanha em www.sternacafe.com.br