Dica de passeio: Prefeitura de Santana de Parnaíba realiza abertura do Natal de Luz 2024, e programação segue até 6 de janeiro

Foto: Secom

A agenda especial continuará com a Casa do Papai Noel, parque de diversões, shows, apresentações de Coral e Orquestra

O Natal de Luz de Santana de Parnaíba 2024 foi inaugurado na noite de 6/12, e vai até 06/01/25, e encantou moradores e visitantes com uma decoração deslumbrante, iluminada por mais de 500 mil microlâmpadas de LED. A abertura do evento contou com o tradicional presépio articulado, o maior do Estado de São Paulo, a chegada do Papai Noel e o show dos Trovadores Urbanos. Uma das novidades deste ano é o parque de diversões montado no Bolsão de Estacionamento, aberto de terça a domingo, das 18h às 23h.

A programação especial continuou no sábado (7), com a abertura da Feira da Mulher Empreendedora às 10h, seguida de um show com Kivia Pascoal à tarde e a apresentação do coral do Centro Cultural Artístico Municipal (CCAM) à noite. No domingo (8), a Feira começou às 10h, seguida de uma apresentação do violinista Prof. Josué e, à noite, o show ficou por conta da dupla Lucas e Guilherme.

De 9 a 13 de dezembro, a Feira da Mulher está aberta todos os dias a partir das 16h. Nesta sexta-feira (13), teve a apresentação do coral dos professores do CCAM. E, hoje, dia 14, além da Feira da Mulher, o cantor Henrique Junior se apresentará às 14h, seguido pelo coral da Secretaria Municipal da Mulher e da Família (SMMF) às 19h. O último dia da Feira será no domingo (15), com o show da cantora Sheila Alvez, marcado para as 16h.

Nos dias 20 e 21 de dezembro, o evento contará com a apresentação do coral da SMMF no sábado (20) às 19h, e no domingo (21), a Orquestra Municipal se apresenta também às 19h. A decoração natalina, a Casa do Papai Noel, o Presépio Napolitano e o parque de diversões estarão disponíveis até 6 de janeiro, quando ocorrerá o encerramento das festividades com a festa de Folia de Reis.

A vice-prefeita, Rosália Dantas, expressou sua satisfação com o evento: “O Natal de Luz de Santana de Parnaíba este ano superou as expectativas. Está maravilhoso e quero parabenizar todos que tornaram este lugar ainda mais lindo e encantador”.

Integração e espírito natalino

A superprodução de símbolos natalinos se espalha pelo Centro Histórico, Praça 14 de Novembro, Praça das Bandeiras, Estrada dos Romeiros, Viário da Ponte, Monumento aos Bandeirantes, além das ruas Conde de Monsanto, Guilherme de Pompeu, André Fernandes, Suzana Dias e outras vias da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o objetivo da decoração é integrar os principais pontos turísticos do centro e criar uma atmosfera mágica de Natal que envolva todo o município.

Eliane Silva, moradora de Carapicuíba, destacou a importância do evento: “É bom para a família, todo mundo junto, é muito importante, principalmente para as crianças, porque elas adoram o Papai Noel e esta data festiva”.

O maior presépio articulado do Estado

O Presépio Napolitano de Santana de Parnaíba, considerado o maior presépio articulado ao ar livre do Estado de São Paulo, está montado em uma estrutura de madeira coberta com sapê, com 200 metros de extensão. Ele conta com mais de 30 figuras móveis que retratam a tradicional cena do nascimento de Cristo, incluindo Jesus, Maria, José, os Reis Magos, anjos e animais. Além disso, cenas do cotidiano, como trabalhadores, marceneiros e donas de casa, ganham vida, surpreendendo e encantando os visitantes.

Esse presépio, famoso mundialmente, mistura elementos sagrados com cenas do dia a dia, sendo uma atração imperdível para os milhares de turistas que visitam a cidade nesta época do ano.

Feira de Natal da Mulher Empreendedora

A Feira da Mulher Empreendedora, promovida pela SMMF, é uma das grandes atrações do evento. Com 59 barracas, oferece uma variedade de produtos e serviços, como roupas, acessórios, bijuterias, semijoias, sapatos, maquiagem, artesanato, artigos de decoração e produtos para pets.

Amanda Meira, expositora da feira, ressaltou a importância do apoio da prefeitura: “Eu acho uma oportunidade incrível porque nós, que só trabalhamos com a internet, a gente nem sempre tem a possibilidade de expor em outras feiras porque é muito difícil o acesso, e com a Feira da Mulher Empreendedora é muito fácil de ter essa abertura e fora o retorno que a gente tem é muito grande”.

Criada em 2020 para apoiar as micro e pequenas empreendedoras afetadas pela pandemia de covid-19, a feira fez tanto sucesso que se tornou parte do calendário anual da cidade. Carlos Leitão, morador de Alphaville, destacou: “A feira é uma excelente oportunidade para as mulheres mostrarem seu trabalho, além de atrair visitantes e gerar recursos para a cidade.”

Além da feira, a prefeitura também realiza encontros de capacitação para as empreendedoras, com palestras focadas em negócios e estratégias de vendas, realizadas na semana anterior ao evento.