Emendas de Cezar a LOA 2021 contemplam R$ 6 milhões para os Hospitais de Osasco, Carapicuíba e Itapevi

Foto: Alesp/ Viviane

Preocupado com a saúde na Região Oeste Metropolitana, o deputado estadual Cezar fez emendas que atendem o setor à LOA- Lei Orçamentária Anual do ano de 2021. Entre as emendas destinadas a área, destaque para as que contemplam R$ 6 milhões para os Hospitais Regionais de Osasco, Carapicuíba e Itapevi (R$ 2 milhões para cada unidade hospitalar).

“Os hospitais Gerais de Itapevi, Carapicuíba e Osasco são unidades que realizam tratamentos clínicos e cirurgias e merecem a devida atenção para continuarem a oferecer atendimento de excelência aos pacientes da região”, citou o deputado que durante a pandemia do coronavírus, neste ano de 2020, conseguiu junto ao Estado a liberação de suas emendas, totalizando a destinação de mais de R$ 7 milhões para auxiliar as cidades no combate à Covid-19 e retomada da economia.

Cezar fez ainda mais emendas à Lei Orçamentária Anual de 2021 na área da saúde. O deputado solicita ao Governo do Estado a destinação de R$ 800 mil para aquisição de aparelho de ressonância magnética para o Serviço Municipal de Saúde de Santana de Parnaíba, R$ 1 milhão para a realização de mutirões de tratamento e cirurgias de catarata, próstata e varizes na Região Metropolitana Oeste, e também recursos do Orçamento para a construção do Hospital Estadual de Barueri.

Outras áreas atendidas por meio das emendas do deputado Cezar à LOA-2021 são educação, segurança pública, infraestrutura, trabalho, cultura, esportes, educação, social, turismo, agricultura e meio ambiente.