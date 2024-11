Empregos – Shoppings abrem vagas na Grande São Paulo

Foto: Ilustrativa

Temporada de promoções e Natal impulsionam contratações

A temporada de contratações de fim de ano já começou nos shoppings da Grande São Paulo. A Ancar Ivanhoe, uma das principais redes de shopping do País, está com quase 1.500 vagas temporárias para atender à alta demanda do período que é considerado a melhor época de vendas no varejo. “O setor de shopping center é, muitas vezes, a porta de entrada para o mercado de trabalho com chance de efetivação para quem busca uma oportunidade no setor”, afirma Sérgio Nagai, superintendente regional da empresa.

O Shopping Metrô Itaquera, localizado na Zona Leste da capital, há 700 vagas para vendedor e estoquista. Para participar, os candidatos devem enviar o currículo por meio do site https://www.shoppingitaquera.com.br/trabalhe-conosco

Na região da Paulista, o Shopping Pátio Paulista também está com 700 vagas. Os candidatos podem se inscrever pelo site do shopping. https://www.shoppingpatiopaulista.com.br/trabalhe-conosco

O Golden Square, em São Bernardo do Campo, abriu 50 postos de trabalho temporário. As pessoas interessadas podem cadastrar seu currículo na aba “Trabalhe Conosco”. https://www.goldensquareshopping.com.br/trabalhe-conosco

Sobre o Shopping Metrô Itaquera

Inaugurado em 2007, o Shopping Metrô Itaquera, administrado pela Ancar Ivanhoe, é uma das principais referências comerciais na Zona Leste de São Paulo. Com localização privilegiada, está instalado em um bairro com aproximadamente 520 mil habitantes e possui seus acessos interligados à estação do Metrô Corinthians-Itaquera, CPTM, Terminal Urbano e Arena Corinthians. Com 180 quiosques, 250 lojas, sendo onze âncoras, o shopping abriga as principais marcas do varejo: Mercado Extra, Casas Bahia, C&A, Riachuelo, Renner, Nike Store, Centauro, Lojas Marisa, Torra, Marabraz, Soneda, Preçolândia, Besni, Pernambucanas, além de uma moderna operação de cinema (Cinépolis) com nove salas, uma academia Smart Fit e os restaurantes Gigante Nordestino e Outback. O empreendimento também é conhecido por sediar o maior Poupa Tempo da capital paulista.

Sobre o Shopping Pátio Paulista

Localizado em um lugar privilegiado, de fácil acesso e em uma das avenidas mais famosas do mundo – a Paulista -, o Shopping Pátio Paulista reflete a diversidade e o ritmo acelerado de São Paulo sempre antenado com as principais tendências e necessidades de seu público. Marcado pelo seu símbolo arquitetônico, o relógio de cinco metros presente na fachada. Além de estar entre a Av. Paulista, a Av. 23 de Maio e a R. Treze de Maio, sua proximidade com as estações Brigadeiro, Paraíso e Vergueiro do metrô facilitam a chegada por diversos meios de transporte. Atualmente, o shopping se tornou um verdadeiro ponto de encontro dos paulistanos dos mais diversos grupos sociais. Nos acompanhe pelas redes: Site | Instagram | Facebook

Sobre o Golden Square Shopping

Localizado em uma região estratégica de São Bernardo do Campo, de fácil acesso à rodovia Anchieta, a 30 minutos da capital paulista e a uma hora do litoral sul, o Golden Square Shopping possui um mix de lojas diversificado, que contempla todos os gostos e estilos e oferece opções de lazer e entretenimento. Com 31 mil m² de ABL o empreendimento conta com o serviço Pet Friendly e ganha uma praça de alimentação, além de 180 lojas com as melhores marcas do varejo nacional e internacional, restaurantes e eventos.

Sobre a Ancar Ivanhoe

Com 50 anos de atuação no mercado, é a maior empresa de capital privado em shopping center do país. Pioneira no setor, começou sua trajetória na década de 70, quando ingressou na indústria como uma das responsáveis pelo desenvolvimento do segundo shopping construído no Brasil: o Conjunto Nacional Brasília. Em 2006, associou-se à canadense Ivanhoe Cambridge, líder global de serviços imobiliários, e continua em constante expansão. Após 10 anos dessa parceria de sucesso, a Ancar Ivanhoe tornou-se uma das cinco maiores empreendedoras e administradoras de shopping center do Brasil, presente nas cinco regiões do país, com 25 empreendimentos em seu portfólio, entre shoppings em operação e em desenvolvimento. Para mais informações, acesse www.ancarivanhoe.com.br.