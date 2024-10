Entretenimento – Roda Rico inova no setor de entretenimento com karaokê em uma de suas cabines

Foto: Divulgação

Proposta da atração é que o público de todas as idades divirta-se cantando a 91 metros de altura

A Roda Rico, maior roda-gigante da América Latina, localizada no Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Villa-Lobos, em São Paulo, é adepta a novidades quando o assunto é diversão! E agora, a proposta da atração é que o público de todas as idades, que incluem crianças, amigos, turistas e até mesmo grupos de empresas que queiram se desligar do estresse do dia a dia, divirta-se cantando a 91 metros de altura.

Para quem gosta de soltar a voz, a partir do mês de novembro, uma cabine da roda-gigante ganhará um destaque diferenciado e estará equipada com um karaokê e um catálogo com mais de 13 mil músicas e letras para completar o passeio nas alturas.

Com uma visão panorâmica de 360 graus, a cabine tem ar-condicionado, Wi-Fi e comporta confortavelmente até oito passageiros. A diversão na “cabineokê” tem duração aproximada de 50 minutos, que é o tempo de duas voltas completas da roda-gigante para curtir a experiência. Quem optar pelo passeio ao entardecer, pode ver o pôr do sol e acompanhar a transição para a noite na maior cidade do Brasil.

Mas atenção, para cantar nas alturas é necessário adquirir os ingressos na bilheteria do local ou de forma on-line no site da Roda Rico ou pela Ticketmaster Brasil - consultar valores.

A cabine com karaokê será um atrativo fixo da Roda Rico e poderá apresentar alterações de funcionamento sem aviso prévio.

SERVIÇO RODA RICO

Funcionamento: Os horários de funcionamento podem variar a cada mês em função de eventos e atividades especiais no local. Recomendamos sempre verificar o site para confirmar os horários atualizados antes da visita.

Fechamento para eventos exclusivos:

O parque estará fechado nos dias 5 e 30 de novembro.

Horário de funcionamento em novembro:

De terça a sexta-feira: 12h às 19h

Sábados, domingos e feriados: 10h às 19h

Ingressos: www.rodarico.com.br / www.ticketmaster.com.br/

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo, SP

Instagram: https://www.instagram.com/rodarico

Formas de pagamento: à vista e cartões de crédito em até 12x

Estacionamento: A partir de R$ 12 até R$ 39 de acordo com o período

RODA RICO

Com 91 metros de altura, a Roda Rico é a mais alta da categoria na América Latina. A roda-gigante tem 42 cabines que comportam até oito passageiros por vez, equipadas com ar-condicionado, bluetooth, LED personalizável, monitoramento por câmeras e interfones. O passeio dura aproximadamente 25 a 30 minutos e é pet friendly, ou seja, os visitantes podem levar seus animais.

A Roda Rico também conta com sistema de iluminação cênica, que pode ser personalizada e se tornar parte do horizonte da cidade.