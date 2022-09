Entrevista: Sergio Borriello, CEO das Pernambucanas, na inauguração da loja do Catarina Fashion Outlet

Sergio Borriello, na loja em funcionamento

Foto: Assessoria de Imprensa l Entrevista de Gláucia Poppe/ editora – jornalista

Após a inauguração da loja Pernambucanas no dia 16, no Catarina Fashion Outlet, que fica em São Roque na margem da rodovia Castello Branco no Km 60, o CEO da empresa, Sergio Borriello, concedeu esta entrevista exclusiva às nossas mídias. Interessante ler a reportagem da inauguração da loja na publicação de ontem, a fim de complementar qualquer informação que se faça necessária a esta entrevista.

Diário de Alphaville - Pernambucanas é uma empresa com 218 lojas no estado, 27 inaugurações em 2022, 492 lojas no Brasil, 16 mil colaboradores e presente em 23 estados. O que o senhor tem a dizer sobre a sua história?

Sergio Borriello - Três coisas importantes nessa história. Primeiro, que independente da pandemia, das condições econômicas e da política, nós somos uma empresa de 114 anos que continua acreditando no Brasil, seja como ele for, seja como ele é. E, é por isso que continuamos a investir e a inaugurar lojas, no ano passado foram 56 e, neste ano, 27. Chegamos a esta marca de 492 e ainda temos muito a fazer, pois temos baixa ocupação no Nordeste e no Norte. Estamos muito centralizados atualmente no Sudeste e no Centro Oeste do Brasil. Segundo, a gente de fato acredita que, muito mais do que criticar, tem que participar. E, no caso de uma empresa, participar advém de acreditar, investir e dar oportunidade às pessoas, emprego. E, terceiro, possibilitar que estas pessoas cresçam e se desenvolvam. Por isto, nós temos políticas de nunca contratar gerentes de lojas, e sim, sempre formá-los ‘em casa’, através de um processo educacional com a universidade digital corporativa que nós temos. Criamos programas específicos de formação para desenvolvimento. As pessoas entram como assessores, depois, vendedores, líderes, supervisores, gerentes trainees e gerentes de lojas. E, este ano, acabamos de incluir um programa de formação acadêmica em parceria com uma faculdade ao custo de 79 reais por mês. Temos programas de trainees, de estágio, de jovem aprendiz, mas o grosso da empresa para as lojas, no varejo, é a contratação na base e a transformação profissional dessas pessoas, até o cargo de gerente de loja.

D.A. – Pernambucanas é uma empresa totalmente brasileira?

S.B. – O fundador era um imigrante, mas já morava no Brasil É uma empresa totalmente desenvolvida no Brasil, com capital brasileiro.

D.A. - Esta loja terá produtos exclusivos ou diferenciados?

S.B. - Pela proximidade com o nosso Centro de Distribuição em Araçariguama, nós preparamos sortimento estendido e exclusivo. Isto significa uma gama de produtos que não estão disponíveis em todas as lojas, sejam eles marcas, sejam eles produtos de uma qualidade diferenciada como IPhone, cama, mesa e banho com produtos de 300 fios, ou no caso de perfumes, com marcas exclusivas, como Antonio Banderas, Benetton, por exemplo. Como produtos exclusivos de calçados, lingerie, e todos os produtos que estão em nosso aplicativo e no site, só estão disponíveis aqui nesta loja.

D.A. - A loja tem Wi-fi? Outros atrativos? Como ter a emissão do cartão Top?

S.B. - Em todas as lojas o Wi-fi é disponível. Para nós ele é mais do que um serviço, é uma necessidade. Nós temos, durante o processo de compra. uma oferta de crédito para que as pessoas possam parcelar, em até 5 vezes sem juros, com descontos adicionais. O cartão Pernambucanas fica pronto em 10 minutos. Nós temos uma fintech, um banco, que tem tudo o que um banco tem, seja um banco digital com aplicativo na sua mão para pagar contas, investir dinheiro, transferir dinheiro, fazer ou receber Pix, tudo aquilo que você faz em um banco, mas em um ambiente muito mais agradável para você transacionar. Indo ao nosso caixa, você pode investir, resgatar, depositar, transferir, pagar em Pix, chama Pefisa – Pernambucanas Financiadora S.A. O cartão Top pode ser emitido no caixa da loja, rapidamente. A loja de Barueri fica ao lado da estação rodoferroviária. A de Osasco, no Shopping União, é a maior emissora de cartão Top em São Paulo. E, o cartão Top tem quase todos os benefícios do cartão Pernambucanas. Ele tem 3 modalidades, só transporte, transporte mais a conta, como uma conta bancária, e a modalidade transporte, conta e cartão. Nesta última, tem anuidade, mas dependendo de quanto for gasto no cartão, a anuidade poderá ser zerada. Esta loja ainda não tem o cartão Top, mas dependendo da procura, poderá vir a ter.

D.A. - Tem alguma previsão para ter uma loja em Alphaville?

S.B. - Nós temos uma prioridade para Alphaville, e estamos trabalhando muito para realizar, que é a nossa entrada no Shopping Tamboré, inclusive já estamos cadastrados para a expansão. E, eu como morador de Alphaville, não poderia deixar de querer ter uma loja lá.

D.A. – Por que a escolha deste local, Catarina Fashion Outlet, foi estratégica?

S.B. – Ele é uma escolha importante para nós por causa de um público, A e B, que nos interessa, já que os 114 anos de Pernambucanas sempre foram bem democráticos, mas dada a distância do nosso Centro de Distribuição que possui todos os nosso produtos do e-commerce, por estar a 8 minutos daqui, é muito fácil trazer estes produtos para cá. E, complementar esta estratégia com o Clique e Retire, compra pela internet e retira aqui. Nosso slogan era Pernambucanas, onde todos compram, e hoje, é inclusivo, tendo todas as classes no perfil comprador, desde a classe A até a E. Também, estamos próximos a um aeroporto, que está em expansão construindo um hotel, com um parque que vai se juntar ao shopping, clientela que nos interessa aqui. e, embarcados na comunicação do próprio shopping, como outlet, também embarcam os nossos produtos. E, o grande atrativo para trazer pessoas de São Paulo, Alphaville e outras cidades é o nosso Espaço Disney, com produtos exclusivos da marca.

D.A. - Há quanto tempo a Pernambucanos entrou na era digital? Facebook, Linkedin, Instagram, You Tube, App, Whatsapp?

S.B. – A gente começou esta transformação digital em 2016, com um processo da emissão do Cartão Pernambucanas através de um tablet na área de vendas. De lá para cá, a gente construiu tudo o que você citou. A última novidade nossa agora é o Live Commerce, onde a gente convoca através das nossas redes sociais, aplicativos e dos nossos e-mails marketing, os clientes para conhecer os nossos produtos, como funcionam, como devem ser preservados, o que chamamos de curadoria dos produtos. e, ao assistir esta live, já clica no carrinho, direcionando para a compra. E, em 2 horas, o produto já está disponível na loja para ser retirado e, também, neste caso, vamos inaugurar o serviço de entrega em sua casa, com frota própria, sendo no município de São Paulo veiculos elétricos. Mesmo que a live seja gravada, o restante acontece em tempo real.

D.A. – Sobre o Espaço Disney que é exclusivo desta loja, podemos saber mais detalhes?

S.B. - O Espaço Disney é todo tematizado, seja para Mickey & Amigos, Disney Princesa, Frozen, Marvel e Star Wars e seus produtos licenciados. Os pais podem tirar fotos com suas crianças em um espaço próprio, tem provadores tematizados, sacolas e caixas tematizados, igual a qualquer Disney Store. A decoração do espaço é absolutamente exclusiva. Tem produtos de vestuário, de conveniência, como canecas, e outros, os personagens em pelúcia, cama mesa e banho.

D.A. - Do ponto de vista da sustentabilidade como a Pernambucanas está, além dos veículos elétricos?

S.B.- Temos muitos projetos interessantes. Um deles é que todos os nossos equipamentos, por exemplo, as nossas prateleiras de lojas são recicladas por funcionários do Centro de Distribuição, onde contratamos pessoas de até 2 salários mínimos, damos uma bolsa de 3 a 4 meses, um curso onde são treinados para serviços de marcenaria ou serralheria. Custeamos enquanto fazem os cursos, e depois eles recebem uma oferta de emprego nas Pernambucanas. Economicamente é muito mais interessante reciclar do que comprar novo e, socialmente, estamos preparando pessoas e empregando para isso. Este é um exemplo bacana que gostamos muito. Nesta loja, 80% do que usamos é reciclado por nós no Centro de Distribuição.

D.A. - Podemos concluir esta entrevista com suas palavras finais?

S.B. – Gostaria de concluir convidando a todos que venham conhecer nossa loja aqui, com produtos e preços muito especiais e posso garantir que o Espaço Disney lembrará as suas viagens com produtos licenciados de excelente qualidade, e poder fazer o Cartão Pernambucanas e ter acesso a um banco totalmente digital.