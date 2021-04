Festivais Ceagesp oferecem pelo Delivery cinco opções de Kits de pratos para esta Páscoa

Foto: Marcella Legnaioli



Os Festivais Gastronômicos Ceagesp oferecem, pelo Delivery, cinco sugestões de kits de pratos para esta Páscoa. Alguns dos principais itens servidos nos eventos gastronômicos realizados na Ceagesp são entregues em toda região metropolitana de São Paulo. Enquanto durar o período de restrições para o atendimento presencial, essa será a maneira de os fãs dos Festivais matar a saudade dos sabores do evento.

O público pode escolher kits com Bacalhau, Paella, Bobó de Camarão, com Moqueca de Cação e outros itens, como casquinha de siri, acarajé, entre outras comidas servidas no evento. Dependendo do kit, serve até três pessoas, com preços que variam de R$ 121,90 até R$ 239,90, mais o frete. Todos os kits oferecem ainda brindes, como doces ou bebidas, dependendo do kit escolhido.

Os pratos são entregues resfriados para finalização em casa. As encomendas precisam ser feitas com no mínimo um dia antecedência. Os pedidos podem ser realizados pelo sitewww.osfestivaisdelivery.com.br, pelo aplicativo de celular “Os Festivais Delivery” (Android e IOS), ou pelo What’sApp 11-9-4023-0500.

Outras atrações

O serviço de Delivery dos Festivais Gastronômicos Ceagesp oferece um pouco de cada evento. Pelo Delivery, tem Festival o ano inteiro, incluindo as sopas do Festival mais famoso da cidade. Por exemplo, dá para tomar sopa de janeiro a dezembro, ou pedir, em qualquer época, os camarões que fazem sucesso em vários pratos dos festivais de frutos do mar.

Confira o que vem em cada Kit de Páscoa

Kit Bobó de Camarão – (serve até duas pessoas) – R$ 121,90*

Bobó de Camarão (600g) e porção de arroz branco (250g)

Cuscuz Paulista de Camarão (400g)

Casquinha de Siri (duas unidades)

Brinde: Um Pudim Leite Condensado com Calda de Caramelo (250 g)

Kit Coelhinho Baiano – (serve até duas pessoas) – R$ 148,90*

Moqueca de Cação à Baiana (600 g)

Arroz de Coco (400 g)

Farofa de Banana da Terra (300 g)

Um kit Acarajé (quatro unidades de acarajé, vatapá, caruru, vinagrete, camarão e pimenta)

Cocada Cremosa (350 g)

Brinde: uma mini garrafa de cachaça (50 ml)

Kit Coelhinho da Páscoa – (serve até duas pessoas) – R$ 188,90*

Bacalhau com Natas e Batatas (600 g)

Arroz com Brócolis (400 g)

Maionese de Camarão (500 g)

Casquinha de Siri (duas unidades)

Cocada Cremosa (350 g)

Brinde: Um Espumante Lambrusco

Kit Paella – (serve até duas pessoas) - R$ 189,90*

Paella Marinera (1,2 kg)

Casquinha de Siri (duas unidades)

Um pudim Leite Condensado com Calda de Caramelo (400 g)

Brinde: Uma cerveja Black Princess (600ml)

Kit Lagosta – (serve até três pessoas) – R$ 239,90*

Lagosta ao Molho Thermidor (duas bandas)

Paella à Marinera (600g)

Moqueca de Cação à Baiana (600g)

Arroz Branco (250g)

Farofa de Banana da Terra (150g)

Salada do Mar (Marisco, Lula, Polvo e Camarão)

Casquinha de Siri (duas unidades)

Brinde: Um Pudim de Leite Condensado com Calda de Caramelo (250 g)

(*) Mais o valor do frete.