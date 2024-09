Festival do Pescado e Frutos do Mar inicia nova temporada, amanhã, na Ceagesp

Foto: Divulgação



Em sua 12ª temporada consecutiva, tem início nesta quarta-feira, dia 4 de setembro, a partir das 18h, o Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição 2024. O evento é realizado no Espaço Gastronômico Ceagesp, de quarta a domingo, e vai até 22 de dezembro.

Às quartas, quintas e sextas, funcionadas 18h às 23h30 (jantar). Aos sábados, das 12h às 23h30 (almoço e jantar) e, aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço).

O acesso é feito pelo Portão 4 da Ceagesp, localizado na avenida Dr. Gastão Vidigal, altura do número 1.946, na Vila Leopoldina, zona oeste da cidade.

O Festival oferece mais de 60 opções à base de peixes e frutos do mar, para o público comer o quanto quiser. Os Camarões Assados no Espeto e a Paella à Marinera continuam sendo marcas registradas desse evento, realizado na Ceagesp desde 2013.

Servidos nas mesas, à vontade, os Camarões Assados são exclusividade do evento. Em nenhum lugar de São Paulo é servido camarão na quantidade e da maneira como o crustáceo é oferecido no Festival.

A Paella, gigante e repleta de frutos do mar, é outra atração que chama a atenção do público neste festival gastronômico. O prato fica disponível em um tacho de mais de um metro de diâmetro.

Nas mesas, também chegam à vontade Camarão Crocante com Molho Tártaro e Limão, Camarão na Panko, recheado com Catupiry, além de Costelinha de Tambaqui Crocante e Isca de Peixe com Molho de Alho.

Pratos especiais

O público também conta com pratos fixos especiais acrescentados ao cardápio a cada dia. Como todos os demais pratos, o público pode comer à vontade.

Toda quarta e sábado, tem Ostras Frescas inclusas no cardápio. A quinta-feira é dia de saborear Caranguejada e Pirão de Caranguejo. Na sexta-feira tem um Festival de Ceviche. Aos domingos, o prato especial extra é o Macarrão com Camarão no Parmesão Grana Padano.

Todas as semanas também serão servidos variados pratos feitos com diversos tipos de peixes, além de todas as demais opções de pratos e saladas. A ideia é apresentar toda a variedade de produtos comercializados no Setor de Pescados da Ceagesp.

Primeira semana

Nesta primeira semana do evento, o público vai encontrar o maior peixe de água doce do mundo. Um Pirarucu Assado com Chimichurri e Ervas está entre as receitas preparadas com peixes.

Salmão ao Molho de Maracujá, Bacalhau à Portuguesa e Pescada Cambucu na Manteiga de Alcaparras também estão no cardápio de estreia do festival. Esses são alguns dos peixes escalados para o período de quarta a domingo (4 a 8 de setembro).

Nas semanas seguintes, o Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp terá no menu novos peixes em novas receitas, atualizando o cardápio com novos pratos até o fim da temporada, prevista para 22 de dezembro.

A recepção já começa com os pratos de entrada, como Casquinha de Siri, Caldinho de Sururu e Acarajé. Tudo já incluso no valor do evento.

Ao entrar no salão do festival, as pessoas encontram, além da paella e dos camarões, um completo buffet de saladas diversas, incluindo as com frutos do mar.

Quem for ao evento também terá ainda à disposição uma variada mesa com os pratos de acompanhamento, como Bobó de Camarão, Camarão Internacional, Moqueca à Baiana, Pirão de Peixe, Arroz Branco, Arroz de Ervas, entre outros, que mudam semanalmente.

Saladas

As saladas continuam sendo um capítulo à parte nessa nova temporada do evento. Uma grande variedade irá agradar a todos os paladares. Preparadas também com itens muito frescos da Ceagesp, o público conta nesta primeira semana com opções como Salada de Frutos do Mar, Salada Mediterrânea de Lula, Mexilhões na Casca com Molho de Alcaparras, Mini Marisco ao Vinagrete, Tiraditos de Peixe Branco, Salada de Salmão, Ceviche Clássico Peruano, entre outros itens.

Pelo preço fixo de R$ 119,90 por pessoa, o público pode comer, quantas vezes quiser, quase 60 itens disponíveis no cardápio. As bebidas e as sobremesas são cobradas à parte.

Crianças de até cinco anos não pagam o festival. De seis a dez anos, pagam um terço do preço (R$ 39,96). Bariátricos também têm desconto: 50% sobre o valor do festival (R$ 59,95), mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico.

Funcionamento

O Festival do Pescado e Frutos do Mar funcionade quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp. Às quartas, quintas e sextas, o horário é das 18h às 23h30 (somente jantar). Aos sábados, funciona a partir das 12h até 23h30 (almoço e jantar) Aos domingos, abre das 12h às 17h (somente almoço).

O acesso é pelo Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo-SP). O estacionamento para automóveis também fica no Portão 4. O estacionamento de motos tem entrada pelo Portão 2 (Atenção! aos sábados, o estacionamento para motos fica aberto somente até as 22h)

Serviço

Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp 2024

· Quando: de 04 de setembro a 22 de dezembro (quarta a domingo).

· Horários: quarta, quinta e sexta, das 18h às 23h30 (jantar). Aos sábados, das 12h às 23h30 (almoço e jantar). Aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço).

· Preço: R$ 119,90 por pessoa. Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10, pagam um terço do valor do Festival (R$ 39,96). Bariátricos: desconto de 50% sobre o valor do festival (R$ 59,95), com apresentação de carteirinha ou laudo médico. Bebidas e sobremesas são cobradas à parte.

· Onde: no Espaço Gastronômico Ceagesp

· Endereço: Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo – SP).

· Estacionamento: Portão 4 (automóveis) e Portão 2 (motos).

· Mais informações e reservas: Acesse o Site