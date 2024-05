Festival de Sopas Ceagesp 2024 estreia dia 29 de maio

A temporada 2024 do Festival de Sopas Ceagesp já tem data marcada. Estreia no próximo dia 29 de maio, quarta-feira, a partir das 18h, no maior entreposto de alimentos da América Latina, a Ceagesp, na Vila Leopoldina, zona oeste da cidade.

Um dos eventos gastronômicos mais tradicionais do inverno paulista, desde 2009, o festival, na sua 16ª Edição, atrai milhares de pessoas todos os anos para tomar a famosa Sopa de Cebola, que faz sucesso há mais de cinco décadas na Ceagesp.

Como em todos os anos, o Festival de Sopas Ceagesp oferece semanalmente sete tipos de caldos e cremes, incluindo a famosa Sopa de Cebola, nas versões gratinada e sem gratinar. O evento tornou-se, ao longo dos anos, programa obrigatório na cidade durante o inverno, recebendo visitantes de todo o país e até do exterior.

Paulistano toma sopa praticamente o ano todo, porém é nos meses mais frios que o hábito se acentua. Mas em nenhum lugar da cidade existe um local, com mais de 400 lugares, que sirva apenas sopas como atração principal, com muitas receitas exclusivas e para saborear quantas vezes quiser.

Primeira semana

A temporada 2024 de sopas na Ceagesp vai até 1º de setembro. E nesta primeira semana (de 29 de maio a 2 de junho), o cardápio do evento traz Sopa de Rabada, Capeletti in Brodo, Caldinho de Sururu, Creme de Couve-flor com Roquefort, Sopa Minestrone Vegetariana com Shitaki, além da Sopa de Cebola, nas versões gratinada e sem gratinar.

O cardápio do Festival de Sopas Ceagesp muda semanalmente, incluindo sempre novos sabores de cremes e caldos. Mas, a Sopa de Cebola (gratinada e sem gratinar) permanece fixa no buffet em todas as semanas ao longo do evento, até setembro.

Neste ano, o valor que dá direito a tomar todas as sopas quantas vezes quiser é de R$ 59,90 por pessoa (não há cobrança de taxa de serviço). Nesse valor fixo por pessoa, estão incluídos ainda acompanhamentos como queijo ralado, ricota temperada, calabresa assada, croutons, pães, entre outros itens.

Vinhos, de várias nacionalidades, refrigerantes, sucos e sobremesas, além dos itens da mesa de antepastos são cobrados à parte. Crianças de até cinco anos não pagam. De seis a dez anos, pagam metade do valor. Bariátricos pagam R$ 47,92 (desconto de 20%).

Funcionamento

O evento funcionará de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp, até o dia 1º de setembro. O horário será das 18h às 23h30. A entrada será pelo Portão 4 da Ceagesp, que fica na av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. O estacionamento de automóveis fica no mesmo local.

Tradição na cidade

O Festival de Sopas Ceagesp foi criado em 2009 durante as comemorações dos 40 anos da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a Ceagesp. O sucesso e a aprovação foram tão grandes que o evento se tornou anual e um dos festivais mais aguardados pelo público nos meses mais frios.

Por trás desse sucesso todo está o resgate da receita da famosa Sopa de Cebola. O prato era servido no antigo Ceasa, atual Ceagesp, do final da década de 1960 até meados dos anos 1980.

Naquela época, essa sopa fazia parte do cardápio do antigo restaurante Ceasa, e era consumida por funcionários e comerciantes que trabalhavam no entreposto e por e compradores que vinham de todas as partes do Brasil. De tão saborosa e revigorante, a Sopa de Cebola ganhou fama na cidade, muito carente, à época, de locais que servissem comida na madrugada.

Desde o fechamento do antigo restaurante, o sabor daquele prato, que aquecia as madrugadas frias da então São Paulo “terra da garoa”, permaneceu na memória dos paulistanos. Por isso, todos os anos, o Festival de Sopas Ceagesp traz de volta essa tradição, juntamente com dezenas de outros sabores que também conquistam, a cada ano, o prestígio de milhares de pessoas que frequentam o evento.

Serviço

Festival de Sopas Ceagesp 2024

· Quando: De 29 de maio a 1º de setembro (de quarta a domingo)

· Horário: das 18h à 23h30

· Quanto: R$ 59,90 por pessoa (bebidas, sobremesas e itens da mesa de antepastos são cobrados à parte) | Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10, pagam metade do valor. Bariátricos pagam R$ 47,92 (desconto de 20%)

· Onde: No Espaço Gastronômico Ceagesp

· Endereço: Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946 – Vila Leopoldina)

· Estacionamento: Portão 4 da Ceagesp (automóveis).