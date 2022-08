Festival de Sopas Ceagesp termina no próximo dia 28 de agosto

Foto: Divulgação

A edição 2022 do Festival de Sopas Ceagesp termina no próximo dia 28 de agosto. Quem ainda não veio ou quer voltar, tem poucos dias para aproveitar o evento que atrai milhares de pessoas à Ceagesp todos os anos.

E o serviço de meteorologia já está prevendo que nesta semana o frio vai voltar com tudo e deixar o clima perfeito para uma boa sopa. Melhor ainda quando é possível tomar tantas sopas quanto quiser.

O cardápio programado para esta penúltima semana (de 17 a 21 de agosto – quarta a domingo) inclui Sopa de Abóbora com Carne Seca, Caldo de Quenga, Fondue de Queijo com Alho-poró, Sopa de Salmão à Fiorentina, Chille Mexicano Vegetariano, além de uma sopa surpresa.

Sopa de Cebola

Isso sem contar a estrela do Festival de Sopas Ceagesp: a Sopa de Cebola, nas versões gratinada e sem gratinar, que faz sucesso na Ceagesp há mais de 50 anos. O público também conta com sabores extras na quarta e no domingo.

Quarta-feira, além de todas as sopas do cardápio, tem ainda Sopa de Siri Gratinada. O mesmo acontece no domingo, quando a Sopa de Chocolate com frutas da época é o sabor adicional.

Para saborear, à vontade, todos os cremes e caldos disponíveis no evento o valor cobrado é de R$ 64,90 por pessoa. Neste preço fixo estão incluídos ainda acompanhamentos como queijo parmesão ralado, ricota temperada, calabresa assada,croutons, pães, entre outros itens.

Funcionamento

Porém, as bebidas, as sobremesas e os itens da mesa de antepastos são cobrados à parte. Crianças de até cinco anos não pagam. De seis a dez anos, pagam metade do valor. Também não há cobrança de taxa de serviço.

O Festival de Sopas funciona de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp, até 28 de agosto. O horário é das 18h à 0h. A entrada é pelo Portão 4 da Ceagesp, que fica na av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. O estacionamento de automóveis fica no mesmo local.

Serviço

Festival de Sopas Ceagesp 2022

Quando: de quarta a domingo, até 28 de agosto

Horário: das 18h à 0h

Quanto: R$ 64,90 por pessoa (bebidas, sobremesas e itens da mesa de antepastos são cobrados à parte) | Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10, pagam metade do valor do festival.

Onde: no Espaço Gastronômico Ceagesp

Endereço: Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946 – Vila Leopoldina)

Estacionamento: Portão 4 da Ceagesp (automóveis).

Mais informações: acesse o site do evento