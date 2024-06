Gastronomia: Dias quentes trazem para a temporada de festas juninas sorvetes em sabores como pipoca, curau de milho e paçoca

Foto: Divulgação

Clima em São Paulo que colocava nas festas juninas comidas e bebidas quentes tradicionais de inverno, este ano, tenta levar os sabores típicos para as sobremesas refrescantes como fez a Damp Sorvetes

Vivendo um junho atípico, em anos anteriores muitas das bebidas e guloseimas mais aguardadas, além do sabor, tinham o propósito de aquecer as noites mais geladas, sejam pela temperatura, como as bebidas quentes, ou pelas calorias, como os doces, cremes e caldos. Apesar do início do inverno iminente o sol brilha forte durante o dia e as noites estão bastante agradáveis, por isso, uma solução para que não termos uma temporada de festas juninas sem seus sabores típicos foi levá-los para caminhos mais refrescantes, como fez a Damp Sorvetes.

Quem visita uma das unidades da Damp Sorvetes encontra no cardápio sabores bastante conhecidos de quem não perde uma festa ou quermesse: pipoca, curau de milho, paçoca de amendoim, abóbora com coco, coco queimado, doce de leite, gengibre e canela. “Não é por causa do calor que não vamos sentir aquele aroma delicioso das especiarias e ingredientes que todo mundo ama nessa época do ano”, destaca Dalmira Soares Donizi, sócia da Damp Sorvetes.

Os sabores não ganham destaque apenas nas festas, mas também na mesa das casas como sobremesas de confraternizações familiares.

Bolo de sorvete também é opção de sobremesa refrescante

Para inovar ainda mais ao oferecer opções refrescantes, uma opção são os bolos de sorvete e frutas sem farinha também oferecidos pela Damp Sorvetes na mesa de doces. Eles já têm uma tradição de consumo em datas especiais como esta devem ter uma procura ainda maior por parte dos clientes da marca.

“Tivemos a ideia de preparar um bolo feito com a massa do sorvete para uma celebração de nossa própria familia em 1986. O resultado foi tão interessante que entrou rapidamente para o catálogo de produtos da Damp e para o gosto dos nossos clientes, principalmente nos momentos de comemoração. Foram anos sendo aperfeiçoados até que, em 2015, chegamos às receitas que são sucesso de venda e estão disponíveis até hoje”, conta a fundadora, que é uma das pessoas que estiveram envolvidas nessa criação.

Ao olhos, os bolos da Damp Sorvetes chamam a atenção como qualquer outro, mas no paladar é uma grande surpresa ao convidados. Isso, porque em sua produção não há farinha ou qualquer ingrediente que lembre uma massa assada tradicional. Eles levam apenas uma combinação de sabores de sorvetes, além de frutas, nuts e detalhes de decoração como as raspas de chocolate e calda.

Serviço

Damp Sorvetes

Aberta de terça a domingo

Matriz: R. Lino Coutinho, 983 – Ipiranga, São Paulo – SP, 04207-001, das 10h às 19h

Alphaville: Calçada Régulo, 27 – Centro de Apoio II (Alphaville), Santana de Parnaíba – SP, 05576-100, das 11h às 20h

Perdizes: R. Wanderley, 1159 – Perdizes, São Paulo – SP, 05011-001, das 11h30 às 20h

Obs.: sabores especiais ficam no cardápio até o final de julho.

Para mais informações: https://www.dampsorvetes.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/dampsorvetes/

Facebook: https://www.facebook.com/dampsorvetes/