Governo de São Paulo reforça via TAP conexão entre Brasil-Portugal

Fotos: Divulgação

Nesta quarta-feira (13), o governador Rodrigo Garcia e os secretários de Relações Internacionais, Julio Serson, e de Turismo, Vinicius Lummertz, receberam a presidente executiva da TAP Christine Ourmières-Widener, no Palácio dos Bandeirantes.

Acompanhada pelo diretor da companhia aérea portuguesa para a América Latina e Brasil, Carlos Antunes, a CEO veio ao país para reforçar a cooperação entre o Estado de São Paulo e Portugal.

Da reunião, nasce um amplo programa de cooperação para divulgação e promoção do destino São Paulo nos países atendidos pelo hub Lisboa-Porto-São Paulo. Hoje, a TAP é o maior elo de ligação aérea do Brasil com a Europa, África e Oriente Médio e, no codeshare, China.

“As relações Brasil-Portugal e Portugal-Brasil são as melhores possíveis. Os dois países estão unidos por laços de história, de arte e cultura, de atividades econômicas e, especialmente em São Paulo, temos muito forte esta presença e referência. Este encontro de hoje, só vem reforçar a relação entre os dois países e estimular a retomada do turismo e economia luso-brasileiros”, comenta o secretário Julio Serson.

No encontro, a CEO também anunciou que a retomada dos voos da companhia para o Brasil no pós-pandemia, já se encontra em 90%. No total, a TAP opera 13 rotas que ligam Brasil diretamente à Europa. Atualmente, são 73 voos por semana entre Portugal e o Brasil. São Paulo tem voos diretos para Lisboa e Porto.