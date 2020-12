Inaugurado o Natal de Luz em Santana de Parnaíba. Muitas fotos aqui.

Fotos: Fabiano Martins e Marcio Koch/ Secom/ Santana de Parnaíba

Na noite de ontem, 5 de dezembro, a magia do Natal tomou conta do Centro Histórico da cidade de Santana de Parnaíba, no Centro Histórico, com a inauguração do presépio, da decoração natalina e do acendimento das milhares de luzes.

O local, foi a Praça 14 de Novembro, ao lado da Igreja Matriz de Santa Anna, onde fica o COreto Maestro Bilo.

O prefeito Elvis Cezar abriu a solenidade da inauguração. Com ele, estiveram presentes, a primeira dama Selma, o deputado estadual e seu pai, Cezar, o filho Caio. Também prestigiou a inauguração, a vice-prefeita eleita para o próximo mandato, Rosália Dantas.

Houve uma missa na Igreja Matriz e, depois, a benção do presépio. O Natal de Luz 2020 pode ser visitado até o dia 6 de janeiro. Uso de máscaras na cidade é obrigatório além da preocupação em se manter distanciamento das pessoas que não fazem parte do grupo de familares.