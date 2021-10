Informe Publicitário: Dia das Crianças Warner Play: o melhor do universo LEGO

LEGO Worlds, LEGO Batman 3 Beyond Gotham, LEGO Star Wars: O Despertar da Força, LEGO Marvel Super Heroes ou LEGO Harry Potter Collection? Lista com os melhores games a partir de R﹩79,90

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018 estimou que temos no Brasil 35,5 milhões de crianças, o que corresponde a 17,1% da população estimada no ano, de cerca de 207 milhões. Com a proximidade do Dia das Crianças, sempre surge a preocupação em encontrar aquele presente perfeito para os pequenos. Toda diversão compartilhada entre pais e filhos é mais do que bem-vinda, principalmente quando falamos de videogame e LEGO, que agradam várias gerações, são interativos e entretêm a família toda. Pensando nesta data, o Warner Play preparou uma lista de games da LEGO para ajudar na hora da escolha do presente. Confira!

LEGO WORLDS

Neste game de exploração e criatividade, pais e filhos irão passar bastante tempo juntos, em uma aventura pelos mundos feitos de LEGO. Tanto as minifiguras quanto os elementos do jogo permitem que qualquer um se volte a ser criança ao revirar um balde de LEGO, com uma infinidade de cenários e milhares de itens a serem descobertos. É um prato cheio para os pequenos colocarem a imaginação em ação.

LEGO BATMAN 3 BEYOND GOTHAM

Os sucessos da DC no universo LEGO são inúmeros, mas Batman 3 com certeza é uma aventura à parte. A trama da história une os super-heróis e vilões da DC Comics em uma viagem para o espaço sideral a fim de impedir que o maligno Brainiac de destruir a Terra, usando o poder dos Anéis das Lanternas, com muita ação e emoção.

LEGO STAR WARS: O DESPERTAR DA FORÇA

Além de trazer cenas icônicas, LEGO STAR WARS recria, com o tradicional humor da franquia, toda a atmosfera dos filmes em um game de jogabilidade acessível e divertida para todas as idades. Outro ponto interessante são as cenas inéditas destinadas a explorar o que aconteceu entre “O Retorno dos Jedi” e o “Episódio VII”. Um presente para os filhos que vai agradar, e muito, os pais que são fãs da saga.

LEGO MARVEL SUPER HEROES

Para os pequenos apaixonados pelo Universo Marvel, os dois títulos de LEGO MARVEL SUPER HEROES são um combo de histórias e experiências incríveis no videogame. O título reúne centenas de personagens, como os mutantes de X-Men, os Vingadores, o Quarteto Fantástico e outros super-heróis, além de entregar uma verdadeira homenagem aos quadrinhos para os fãs.

LEGO HARRY POTTER COLLECTION

Uma oportunidade de visitar e explorar o Mundo Bruxo está em LEGO Harry Potter Collection, que traz uma adaptação completa dos filmes para videogame com todos os personagens icônicos e momentos inesquecíveis da saga. O jogo conta com uma coleção de feitiços e poções, além de apresentar uma versão cuidadosamente detalhada do universo HP, com artefatos mágicos, quadros que se mexem, os carismáticos fantasmas e cenários muito fiéis à história.

Todos os games estão disponíveis para PS4™ e XBOX One™.

