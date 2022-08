Informe Publicitário: EKKOGROUP anuncia megaprojeto Reserva Golf em área nobre de Osasco

Com a chegada do Reserva Golf, a cidade de Osasco será beneficiada com diversas melhorias em infraestrutura como um novo centro cultural, parques, tecnologia para segurança e nova base da GCM, além da inauguração de um shopping center, que irão valorizar a Vila São Francisco

Morar em um local com boa localização, serviços diversificados, segurança, infraestrutura completa e ter o privilégio do contato com a natureza é o desejo de grande parte da população que preza por melhor qualidade de vida e bem-estar. Para atender aos anseios de um estilo de vida contemporâneo e sustentável, a incorporadora EKKOGROUP acaba de lançar a primeira fase do sofisticado Reserva Golf, um megaprojeto na região de São Francisco, área nobre de Osasco, São Paulo. Com um terreno de 336 mil m² dentro do campo de golfe, o projeto abrigará torres residenciais de alto padrão, um shopping center e um parque aberto ao público de 60 mil m2, área equivalente a 8 campos de futebol, entre outras benfeitorias que irão embelezar e valorizar a região.

Intitulada ‘Reserva Golf Residence’, a primeira fase do projeto integrará duas torres residenciais com um shopping center. Entre as opções de lazer e serviços, encontram-se as piscinas cobertas adulto e infantil; piscina descoberta; pool house (casa integrada à piscina); lounge externo; quadra de beach tennis e tênis de mesa, academia, área para prática de pilates, duas saunas (úmida e seca), espaço beauty, que pode ser usado em serviços de beleza como manicure e tratamentos estéticos, coworking, duas brinquedotecas; bicicletário, minimercado, lava rápido; ponto para carregamento de carros elétricos, entre outras utilidades. Com opções sofisticadas de compras, serviço e lazer, o Reserva Golf Shopping terá uma arquitetura e um paisagismo diferenciados em relação a outros centros de compras da região. Mais de 120 lojas estarão disponíveis ao público, além de gastronomia variada, entretenimento, lazer, cinema, serviços e espaços abertos para o contato com a natureza.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E CULTURAL

Com o compromisso de garantir a sustentabilidade e a preservação da fauna e flora da área, a EKKOGROUP criará um grande parque de preservação ambiental onde está localizado o maior número de árvores nativas do campo de golfe, no qual as pessoas poderão praticar caminhadas, passear com as crianças e aproveitar natureza. Com a preocupação de promover a interação comunitária, o projeto também prevê um parque linear, que também será aberto ao público para atividades de entretenimento e lazer, como equipamentos de ginástica, pista de skate, bicicleta e caminhada, além de playgrounds, espaços para pet, entre outras atividades.

O Reserva Golf contempla ainda revitalização e manutenção do campo de golfe, que se tornou uma referência para os moradores de Osasco e municípios vizinhos como um ponto de valor histórico. O São Francisco Golf receberá um design mais moderno, inspirado no projeto internacional “Augusta Golf Club”, na Geórgia (EUA). O projeto inclui o enriquecimento da vegetação, um novo lago e uma estrutura de lazer e serviços. A casa do escultor ítalo-brasileiro Victor Brecheret também será parte integrante do projeto da EKKOGROUP e se tornará um centro cultural, com toda a sua área interna preservada como patrimônio histórico, transformando-se em um acervo da família com obras do artista.

MELHORIA DO TRÂNSITO NA REGIÃO

Entre as inovações e benfeitorias que o Reserva Golf proporcionará à Vila São Francisco e ao município de Osasco, destacam-se as intervenções no sistema viário, feitas com base em estudos de especialistas da USP e sugestões de membros da comunidade, com o objetivo de mitigar a situação atual do trânsito na região e evitar impactos futuros. Entre as diversas medidas que estão sendo avaliadas pela prefeitura, para as quais a EKKOGROUP se compromete a assumir o custo de implantação e abrir mão de parte do terreno, o projeto contempla o alargamento da faixa veicular, a duplicação, a implantação de acessos e a travessia de pedestres ao longo da Av. Martin Luther King, bem como a abertura da via de ligação da rua Conde Eduardo Matarazzo com a Guido Manzoni e a implantação de um novo trecho e alargamento da rua Dr. Paulo Ferraz da Costa Aguiar. E, para assegurar a tranquilidade dos usuários e vizinhos, o projeto permitirá mais segurança à região, não só com a iluminação do novo campo de golfe e dos parques, mas também com vigilância por meio de câmeras e com a instalação de um posto da Guarda Civil Municipal, na Praça Luiz Antônio Braga.

“Com mais de 22 anos de história, a EKKOGROUP segue com o propósito de ousar e trazer inovações para o mercado imobiliário sem perder a identidade de ser especialista em empreendimentos regionais. O complexo Reserva Golf é um grande marco não apenas para a região de Osasco, mas para todo o Brasil, destacando-se como o maior bairro planejado em desenvolvimento hoje no país e equiparado a grandes projetos internacionais. Esse megaprojeto irá gerar cerca de 10 mil empregos e proporcionará melhor qualidade de vida e bem-estar a mais de 2 mil famílias. Isso é motivo de orgulho para a empresa, que traz em seu DNA o propósito de transformar vidas e gerar oportunidades”, afirma Diego Dias, CEO da Ekko Group.

PROJETO EKKOLÓGICO

O EKKOLÓGICO é um programa de sustentabilidade que tem o propósito de preservar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações. Ele afirma o compromisso da EKKOGROUP em cuidar do verde por meio de ações realizadas na cidade de Osasco. O projeto contempla adoção de diversas praças do município que estão sendo revitalizadas e recebendo nova vegetação para contribuir com a paisagem local e proporcionar mais qualidade de vida. Além disso, está sendo realizado o plantio de 20 mil árvores de diversas espécies, entre elas, Ipês amarelo, roxo e rosa, e Quaresmeira, além de Araucárias adultas, cada uma com altura de 4 a 7 metros.

Sobre a Ekko Group

Empresa familiar fundada em 1999 pelos pais do CEO Diego Dias, construindo casas pontuais em Osasco, Alphaville e Granja Viana, a Ekko Group se transformou em uma incorporadora no início de 2010 e, em 12 anos, tornou-se referência no mercado e líder regional, desenvolvendo projetos de alto padrão, modernos e inovadores, sejam eles verticais ou horizontais, sempre adequados ao perfil de cliente de cada região. Já são 30 projetos lançados e mais de 40 em desenvolvimento. A Ekko Group conta com mais de 3.000 clientes ativos e mais de 400 corretores cadastrados. Até 2025, o objetivo é estar entre as cinco maiores e mais rentáveis empresas do setor imobiliário brasileiro, atuando com políticas sólidas e bem definidas, como o trabalho sustentável e a constante preocupação ambiental.