Iniciativa é realizada pela Ong Vivendo Esporte com apoio da CCR ViaOeste e Instituto CCR em escolas de Sorocaba, São Roque, Mairinque e Alumínio

Foto: Divulgação CCR

Cinco núcleos de formação de crianças e adolescentes para o voleibol estão iniciando as atividades em Sorocaba, São Roque, Mairinque e Alumínio. O projeto é desenvolvido pela Ong Vivendo Esporte com apoio da CCR ViaOeste e Instituto CCR, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. O projeto é liderado pelo ex-jodador da Seleção Brasileira de Vôlei, Ronaldo Henrique, conhecido nas quadras como Royal.

O objetivo do projeto é dar oportunidade a crianças e adolescentes na promoção da atividade esportiva de caráter educacional. As aulas de vôlei ocorrerão no contraturno escolar, em equipes mistas (masculino e feminino), com faixa etária entre 6 e 16 anos. Em Sorocaba, serão dois núcleos e nas demais cidades o projeto será executado em uma unidade por município. Serão até 60 vagas por núcleo, o que totaliza 300 jovens envolvidos com o projeto na região. Para participar, é necessário estar matriculado na rede de ensino público.

“Mais do que a simples promoção de oficina esportiva auxiliar no processo de educação, buscamos através desta iniciativa diminuir a situação de exclusão e risco social de crianças e adolescentes. O esporte favorece a construção de conhecimentos pessoais e sociais e também auxilia na formação de valores para essas crianças e jovens”, destaca Royal. “Com o projeto, também buscamos maior controle de frequência escolar e menor índice de repetência dos alunos”, completa.

Formado em Gestão Pública e fundador da Ong Vivendo Esporte, Royal também atuou por 26 anos como jogador profissional de Voleibol, com a convocação pelo técnico Bernadinho para a Seleção Brasileira Adulta em 2002. Defendeu grandes clubes no Brasil, além de seis anos jogando no campeonato Italiano, um ano no campeonato Iraniano e um ano no campeonato Português.

Royal comenta que neste momento o mundo inteiro fica comemorando cada medalha olímpica de seus atletas, mas destaca o papel fundamental de formar novas gerações que defenderão nosso País no vôlei e nas demais modalidades esportivas. “É um período propício para iniciar este projeto na região, pois as crianças e jovens estão motivados pelas diversas medalhas conquistadas em Tóquio. Quem sabe teremos mais atletas da região nos próximos jogos olímpicos”, enfatiza.

Além dos profissionais que promoverão as aulas de vôlei, o projeto também viabiliza a compra de materiais esportivos para os núcleos, incluindo bolas oficiais e redes para as quadras, além de uniformes para as crianças participantes. “Toda essa estrutura disponibilizada através do projeto busca incentivar os jovens a participarem ativamente das atividades e, com certeza, alcançar excelentes resultados para a educação deles”, avalia Sérgio Ribeiro, que é gerente de Comunicação e Relações Institucionais da CCR ViaOeste. “Esta é mais uma importante iniciativa para a região de Sorocaba que recebe apoio da CCR ViaOeste, por meio do Instituto CCR. Há mais de 20 anos atuamos diretamente para o desenvolvimento econômico e social dos municípios e comunidades abrangidas pelo Sistema Castello-Raposo”, destaca Ribeiro.

O Instituto CCR

Entidade privada sem fins lucrativos que gerencia o investimento social do Grupo CCR, proporcionando transformação com apoio a projetos via leis de incentivo, campanhas institucionais e por meio dos programas proprietários: o Caminhos para a Cidadania – atendendo mais de 1,3 mil escolas, e o Estrada para a Saúde – presente em seis regiões. O foco do Instituto CCR é em inclusão social por meio de iniciativas de geração de renda, saúde, educação, cultura e esporte. Desde a sua criação em 2014, já foram gerenciados R$ 163 milhões, e, somente em 2020, cerca de 2,5 milhões de pessoas foram impactadas em comunidades de 115 cidades, situadas em trechos de atuação das concessionárias da companhia. Saiba mais em www.institutoccr.com.br