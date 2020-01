Inscrições para a 2ª edição do Programa Parnaíba Mais Leve se encerram no dia 20/01 em Santana de Parnaíba

Foto: Sandro Almeida / Secom

Devido ao grande sucesso e resultados positivos da 1ª edição, a Secretaria da Mulher da Prefeitura de Santana de Parnaíba está com as inscrições abertas para a Segunda Edição do Programa Parnaíba Mais Leve, que tem o intuito de estimular as mulheres parnaibanas a desenvolverem um corpo e mente mais saudáveis, obtendo mais disposição, saúde e qualidade de vida.

Assim como a edição anterior, que contou com a inscrição de centenas de mulheres, para participar é necessário ter entre 16 e 59 anos e ser moradora da cidade. As inscrições estão sendo realizadas na Secretaria da Mulher, que fica na Rua Topázio, 65, no Jardim Parnaíba, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h e o prazo para participar vai até o dia 20 de janeiro. Informações no telefone (11) 4154-6248.