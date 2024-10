Instituto CCR e CCR Rodovias, em parceria com o Instituto ASPA, inauguram novos polos esportivos para 480 crianças e adolescentes

Foto: Divulgação

Projeto Basquete.com realizará aulas de basquete gratuitas para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos

No próximo sábado (28), em Jundiaí, o Instituto ASPA, com o patrocínio do Instituto CCR e da CCR Rodovias, nas áreas de atuação da CCR ViaOeste e CCR AutoBAn, realizará o lançamento oficial dos novos polos do Projeto Basquete.com, além da entrega de uniformes para 480 crianças e adolescentes em oito unidades localizadas na Região Metropolitana de São Paulo e de Campinas. O projeto conta com o apoio da Spartan, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, nas cidades de Osasco, Santana de Parnaíba, Barueri, Votorantim, Campinas, Jundiaí, Sumaré e Valinhos.

O evento acontecerá no SESI Jundiaí (Av. Antônio Segre, 695 – Jardim Brasil), a partir das 10h, e reunirá alunos de todas as oito cidades envolvidas no projeto. Na ocasião, os alunos inscritos receberão seus novos uniformes, que serão utilizados durante as aulas em suas cidades, e participarão de uma manhã repleta de atividades, brincadeiras e jogos, interagindo e fazendo novas amizades com colegas de diferentes localidades.

Este já é o segundo ano do Projeto Basquete.com nas cidades de Osasco, Santana de Parnaíba e Votorantim, representando uma renovação do compromisso do Instituto ASPA e do Grupo CCR, por meio do Instituto CCR e CCR ViaOeste, com as comunidades locais. Em 2024, a boa notícia se estende a mais cinco cidades (Barueri, Campinas, Jundiaí, Sumaré e Valinhos), que também contarão com aulas de basquete gratuitas para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. Ao todo, o projeto contempla 480 atendimentos simultâneos nas oito cidades.

Informações sobre as aulas e vagas

Para mais informações sobre as aulas, horários e locais de execução os

interessados deverão entrar em contato pelo WhatsApp no número: (27)

99876-7566.

Programação especial

A equipe de coordenação do projeto, além do lançamento oficial, fará uma turnê pelos núcleos do projeto em cada cidade, realizando clínicas de basquete.

Confira abaixo a programação:

25/09 – Quarta-feira

17h – Clínica de Basquete em Santana de Parnaíba

Escola Municipal Prof.ª. Ricarda dos Santos Branco (Rua Nelsom Picinini Miguel, 10 – Jardim

Frediani)

26/09 – Quinta-feira

14h – Clínica de Basquete em Osasco

CEU Bonança (Rua São Judas Tadeu, 105-257 – Bonança)

18h – Clínica de Basquete em Barueri

EMEF Júlio Gomes Camisão – R. Padre Cícero Romão Batista, 221 – Parque Imperial)

27/09 – Sexta-feira

14h – Clínica de Basquete em Votorantim

Escola Wilson Prestes Miramontes (Rua Levante Santucci, SN – Parque Jataí)

28/09 – Sábado

14h – Lançamento Oficial e Entrega de Uniformes em Jundiaí

SESI Jundiaí (Av. Antônio Segre, 695 – Jardim Brasil)

03/10 – Quinta-feira

16h – Clínica de Basquete em Campinas

EMEF/EJA Edson Luis Lima Souto (R. Paulo de Souza Marquês, 294 – Vila San Martin)

17h30 – Clínica de Basquete em Sumaré

EMEF Profª Nilza Thomazini (R. Geraldo Gonçalves de Lima, 85 – Parque Res. Regina, Nova Veneza)

19h – Clínica de Basquete em Valinhos

EMEB Vice-Prefeito Antônio Mamoni (R. Vitório Baron, 156 – Jardim das Figueiras)

Sobre a CCR ViaOeste | A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre o Instituto CCR | Entidade privada sem fins lucrativos, gerencia o investimento social do Grupo CCR, com o objetivo de proporcionar transformação social nas regiões de suas concessões de rodovias, aeroportos e mobilidade. Os projetos do ICCR são implementados por meio de recursos próprios ou verbas incentivadas. Entre os projetos proprietários de impacto, merecem destaque: Caminhos para a Cidadania, que capacita mais de 3 mil professores em 1.600 escolas anualmente, e o Caminhos para a Saúde, que oferece atendimentos de saúde a caminhoneiros, motociclistas, ciclistas e passageiros de trens urbanos e metrôs. Seu foco são iniciativas nas frentes de Mobilidade e Cidades Sustentáveis, Cultura e Educação, Saúde e Segurança. Desde 2014, as ações do Instituto já beneficiaram mais de 18 milhões de pessoas. Saiba mais em www.institutoccr.com.br.

Sobre o Instituto ASPA | Há mais de 25 anos o Instituto ASPA faz do basquete um instrumento de formação de atletas, técnicos e cidadãos através de projetos sociais, equipes de competições e ações de cidadania. Fundado em Franca, Capital do Basquete, o Instituto foi criado para formar atletas e, em pouco tempo, a diretoria percebeu a necessidade de se organizar e atender a comunidade francana com projetos sociais de iniciação e desenvolvimento esportivo. Nos últimos anos, com o crescimento dos projetos educacionais, reestruturou sua metodologia para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e hoje está presente em dezenas de cidades, atendendo mais de 2500 alunos em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.

Sobre o Projeto Basquete.com | O Projeto Basquete.com oferece aulas de basquete totalmente gratuitas para crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos, sem distinção de gênero. Um dos pilares principais do projeto é a inclusão, portanto todos que se enquadrem na faixa etária e estiverem matriculados em uma instituição de ensino pública ou privada são bem-vindos. Todos os alunos devidamente inscritos e frequentes nas aulas recebem um uniforme completo para participação. Muito mais que basquete, o projeto Basquete.com traz em sua metodologia não só a parte técnica do ensino dos fundamentos do esporte, mas também aborda Temas Transversais alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que são discutidos mensalmente durante as aulas em rodas de conversa e atividades educativas que envolvem o basquetebol e em palestras ministradas por especialistas das diversas áreas. Os temas transversais abordados são: Foco e Determinação (Janeiro), Honestidade e FairPlay (Fevereiro), Prevenção ao abuso de substâncias psicoativas (Março), Comunicação (Abril), Direitos da Criança e do Adolescente (Maio), Preconceito e Respeito (Junho), Bullying (Julho), Equidade de Gênero (Agosto), Autoestima (Setembro), Saúde (Outubro), Meio Ambiente (Novembro), Solidariedade (Dezembro). Tudo isso, buscando estimular o desenvolvimento das competências pessoais, interpessoais e tutelares utilizando o basquete como ferramenta, para que se tornem cidadãos melhores e agentes transformadores do contexto em que estão inseridos.