Jardim Pamplona Shopping realiza edição especial de Carnaval do “Pamplona Sessions”

Produzido pela Caramelo Cultural, a mesma responsável pelo sucesso “Brooklin Sessions”, evento faz sua estreia nos Jardins no Rooftop do shopping e terá entre as atrações o Musicaria Infantil e Rauzitos com o projeto Raul Seixas para crianças

Neste carnaval, as crianças de todas as idades terão uma programação divertida e imperdível no Rooftop do Jardim Pamplona Shopping. É lá que, nos dias 10 e 11 de fevereiro (sábado e domingo) acontece a estreia do “Pamplona Sessions”. Trata-se de um evento gratuito, ao ar livre e com muita música em atrações como o Musicaria Infantil e Rauzitos apresentando o projeto Raul Seixas para crianças, além da gastromia como já é tradição nos encontros do “Brooklin Sessions”, que foram inspiração para o evento dos Jardins.

A edição que foi produzida especialmente para o Carnaval, é assinada pela Caramelo Cultural e, além dos shows principais, conta ainda com apresentações de marchinhas e sambas tradicionais dos bailes infantis de Carnaval.

“Buscávamos uma alternativa para que toda a família pudesse curtir o carnaval. Para isso optamos por uma proposta diferenciada de gastronomia, entretenimento e diversão, assim como são os festivais de rua, com a vantagem de ainda contar com toda a conveniência do shopping. Então, tivemos a ideia de trazer para cá o mesmo formato que já acontece com um grande sucesso no Brooklin. Os responsáveis pela produção gostaram da ideia e estão conosco nessa grande festa carnavalesca para todas as idades”, conta Raquel Sciammarella, coordenadora de marketing do Jardim Pamplona Shopping.

O Pamplona Sessions tem patrocínio da GWM que fará no local uma exposição e test drive de carros 100% elétricos, além de diversas marcas parceiras que apoiam o evento que terão seu espaço por lá, como espumantes da Rio Sol, Tarantino Cervejaria, os restaurantes que já fazem parte do rooftop do Jardim Pamplona Shopping: Las Leñas e Paris 6, entre outras. Além delas, os visitantes ainda contam com toda a comodidade do shopping, como o estacionamento, atividades para crianças, compras e a gastronomia.

Durante todo o Carnaval as crianças ainda passar pelo 2º piso e encarar o “Desafio Radical”. Uma arena cheia de brinquedos e obstáculos sensoriais, onde as crianças encontram circuito inflável, corredor de elásticos e uma piscina de bolinhas gigante para que possam se divertir, desviar, pular, escorregar e gastar muita energia. O parque recebe os pequenos de até 12 anos a partir do dia 17 de janeiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Pamplona Sessions no Jardim Pamplona Shopping

Data: 10 e 11 de fevereiro de 2024

Horário: das 16h às 21h

Endereço: Rua Pamplona, 1704, Jardim Paulista – SP

Tel: (11) 3882.0130

Site: www.jardimpamplonashopping.com.br

Agenda Sábado – 10/02

16h abertura do evento

16h30 Show Musicaria Infantil

18h30 até as 21h Carnaval infantil com marchinhas e samba + Banda FolkingHeads

Agenda Domingo – 11/02

16h abertura do evento

16h30 Show Rauzitos

18h30 até as 21h Carnaval infantil com marchinhas e samba + Banda VaiBless

Desafio Radical

Horário:de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Ingresso: R$ 50,00 por 30 minutos no local e R$ 1,00 para cada minuto adicional.

Atração para crianças de até 12 anos, sendo obrigatória o acompanhamento de um responsável para crianças menores de 5 anos.

Sobre o Jardim Pamplona Shopping

Inaugurado em 2017, o Jardim Pamplona é o primeiro centro de compras dos Jardins, bairro da zona oeste de São Paulo (SP). O empreendimento do Carrefour Property conta com um mix de lojas e serviços que valorizam a sofisticação, comodidade e estilo de vida urbano, sendo uma experiência única na região. São mais de 18 mil m2 de área bruta locável (ABL), distribuídos em cinco pavimentos, incluindo um Rooftop com restaurantes e vista panorâmica para a região.

O empreendimento é Pet Friendly, possui cerca de 80 lojas incluindo alimentação, moda, beleza, bem-estar, casa e decoração. Além de academia, serviços, lotérica, livraria, cinema vip e coworking.Já no piso térreo o cliente encontra local para recarga de veículos elétricos. Além disso, é reconhecido na região por realizar eventos que levam entretenimento e diversão para toda família.

Sobre o Carrefour Property

Presente desde 2012 no país, o Carrefour Property é a unidade de negócios do Grupo Carrefour Brasil que atua na gestão e desenvolvimento do portfólio imobiliário da companhia. Com a incorporação do Grupo BIG ao Grupo Carrefour Brasil, a companhia passou a ter em seu portfólio mais de 19 milhões de m² em área de terreno. Hoje, Carrefour Property administra mais de 300 galerias comerciais em 20 estados e 200 municípios, que contam com mais de 3.000 lojistas, além de três shopping centers, incluindo o Butantã Shopping, o Jardim Pamplona Shopping e o Paseo Alto das Nações, em São Paulo, administrados diretamente e o Boulevard Shopping, em Brasilia, alugado. Com a missão de proporcionar espaços que trazem ao consumidor conveniência, entretenimento e praticidade, a força do Carrefour Property reside na combinação do conhecimento e experiência imobiliária com a estratégia dos três pilares estratégicos do Grupo: combate à fome e desigualdades, diversidade e inclusão e comprometimento com agendas sustentáveis, colocando o cliente sempre no centro de todos os projetos. A unidade de negócios também tem a expertise no desenvolvimento imobiliário em diversos formatos que beneficiam todos os ecossistemas, além da experiência na gestão dos ativos da maior empregadora privada do país. Clique aqui para saber mais sobre o Carrefour Property.

