Maio Amarelo: Instituto CCR e CCR AutoBAn promovem ações de check-up gratuito em caminhões e carretas

Foto: CCR



Reforçando a importância das ações relacionadas ao Maio Amarelo, o Instituto CCR, braço social do Grupo CCR, e a CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, realizam nesta quinta-feira (23/5) check up gratuito em caminhões e carretas, exames médicos para os motoristas, orientações sobre segurança, campanha Afaste-se e Parada do Desabafo.

Durante a ação, que acontece das 8h30 às 12h na unidade fixa do Programa Caminhos para Saúde – no quilômetro 56 da pista sul (sentido Capital) – da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), as equipes avaliarão os pneus, iluminação, sinalização, freios, direção, emissões, eixos e suspensão de caminhões e carretas. “Em reconhecimento ao nosso compromisso social, é prioritário contribuir com o bem-estar dos nossos clientes e com a segurança no trânsito”, destaca Gabriela Reis, analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR.

Além do check-up dos itens de segurança, cuidados com a saúde do motorista, também será realizado atividades da campanha “Afaste-se”, onde profissionais da concessionária simulam um atendimento na rodovia e demonstram na prática os perigos envolvidos durante os trabalhos da equipe.

A campanha tem como propósito alertar para que o condutor de veículo, ao perceber uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, principalmente no acostamento, mude de faixa sempre que for possível e seguro. Outra orientação é reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada.

Serviço- check up gratuito em caminhões

CCR AutoBAn

Data: 23 de maio

Horário: 9h às 12h

Local: unidade fixa do programa na Rodovia dos Bandeirantes, km 56, sentido sul (capital).

Sobre a CCR AutoBAn

A CCR AutoBAn é responsável, desde 1º de maio de 1998, pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária gerencia 316,8 quilômetros de rodovias, compreendendo a SP-330 (Via Anhanguera), de São Paulo a Cordeirópolis, com extensão de 147,04 quilômetros; a SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes), de São Paulo a Cordeirópolis, com 159,67 quilômetros de extensão; a SP-300 (Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), com extensão de 2,6 quilômetros e a interligação SPI-102/330 (Rodovia Adalberto Panzan), com extensão de 7,44 quilômetros. Foi a quinta concessionária a integrar o Grupo CCR.



Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, atua nas plataformas de Rodovias, Mobilidade Urbana e Aeroportos. São 39 ativos, em 13 estados brasileiros e mais de 17 mil colaboradores. O Grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos diariamente. Em mobilidade urbana, por meio da gestão de metrôs, trens, VLT e barcas, transporta diariamente 3 milhões de passageiros. Em aeroportos, com 17 unidades no Brasil e três no exterior, atende 46 milhões de clientes anualmente. A companhia está listada há 13 anos no hall de sustentabilidade da B3. Mais em: grupoccr.com.br.