Obras Exigem Fechamento de Alça no Trevo de Alphaville

Foto: Divulgação

Ação é parte do investimento das novas marginais no trecho de Barueri-SP

A CCR ViaOeste informa que, para dar continuidade às obras de implantação das novas marginais na Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280), será necessário o fechamento da alça 23B do trevo de Alphaville, na Marginal sentido oeste.

A interdição ocorrerá entre os dias 23/09 e 27/09 no período noturno das 22h às 5h. Dessa forma, os motoristas que utilizam a alça 23B deverão acessar antecipadamente a alça 23A e realizar o retorno na Alameda Rio Negro. Após a conclusão das intervenções, previstas para durarem cerca de uma semana, o tráfego deverá ser normalizado no local.

Entre as intervenções que serão realizadas pelas equipes da CCR ViaOeste estão a implantação dos novos postes de iluminação, parte do escopo de implantação das novas Vias Marginais da região.

A Concessionária destaca que todos esses locais terão sinalização reforçada de forma a contribuir com a segurança e na orientação dos usuários que utilizam a rodovia. Ainda assim, a recomendação é de que os motoristas reduzam a velocidade na aproximação dos locais, respeitando a sinalização. Além disso, as equipes de operação da concessionária estarão disponíveis no local para monitoramento, e para outras informações a base operacional no km 20 Marginal Leste operando 24h.

Para mais informações, a Concessionária disponibiliza o site https://rodovias.grupoccr.com.br/viaoeste/, o Disque CCR ViaOeste pelo 0800 701 5555 ou o WhatsApp no (11) 2664-6120.