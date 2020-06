A pedido do vereador De Paula, deputado Cezar destina R$ 300 mil para saúde de Osasco

Foto: Arquivo Alesp

Atendendo pedido do vereador de Osasco, De Paula, o deputado estadual Cezar destinou emenda no valor de R$

300 mil para a saúde da população. O pedido foi encaminhado pelo deputado ao Governo do Estado, na semana passada.

Cezar explicou que a emenda tem como objeto a aquisição de dois veículos por meio da Prefeitura de Osasco para transporte de pacientes, considerando que o convênio está programado junto à Secretaria de Saúde. “É importante que os pacientes de hemodiálise e tantas outras doenças sejam levados para fazerem seus tratamentos de maneira segura e confortável”, disse Cezar que enalteceu o trabalho do vereador.

De acordo com De Paula, o transporte de pacientes tem uma demanda muito grande e com mais dois veículos esse serviço poderá ser ampliado. “Os pacientes que passam por tratamento médico como hemodiálise ou quimioterapia, por exemplo, ficam debilitados e, por isso, precisam de um transporte adequado para atender as suas necessidades. Agradeço ao deputado Cezar por atender o meu pedido e por olhar para Osasco com tanto carinho”, citou.