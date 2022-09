Pernambucanas inaugura loja no Catarina Fashion Outlet com produtos exclusivos e o 5º Espaço Disney da marca. Aqui, galeria de fotos.

Galeria de Fotos: Divulgação l Inauguração – Gláucia Poppe / editora deste periódico

Além do completo portfólio da varejista, a nova loja aposta em duas novidades: a venda de produtos exclusivos e espaço dedicado aos licenciados com Mickey & Amigos, Disney Princesa, Frozen, Marvel e Star Wars

São Paulo, 16 de setembro de 2022 – A Pernambucanas, marca varejista nacional pioneira em inovações, inaugurou sua 218ª loja no estado de São Paulo, ontem, dia 16 de setembro. Localizada no município de São Roque, a nova unidade estará no Catarina Fashion Outlet, um dos mais importantes centros comerciais do país. Essa é a 27ª unidade inaugurada pela empresa somente em 2022. Com ela, a companhia soma 492 unidades e dá continuidade ao seu sólido plano de expansão deste ano.

Essa é a primeira vez que a marca comercializa seus produtos em um outlet e a estratégia comercial da nova loja irá contemplar descontos de até 70% em todas as categorias. Outro importante diferencial é que a Pernambucanas, além de todo sortimento para a família, incluindo vestuário e lar, será a única marca a oferecer eletroportáteis e ampla variedade de telefonia em todo o complexo comercial. Para celebrar, no dia da inauguração os clientes que comprarem itens no Espaço Disney ganharão uma sacola temática exclusiva e as crianças que visitarem a nova loja levarão para casa esculturas de personagens Disney.

A nova unidade possui 1.132m² e gerou cerca de 14 empregos diretos e mais de 40 indiretos. O local conta com produtos exclusivos que não são encontrados nas demais lojas da varejista, apenas no site e aplicativo. Contempla sortimento diferenciado em eletroportáteis, celulares, fragrâncias, calçados, outros.

“Nossa chegada no Catarina Fashion Outlet é um momento marcante para nós. É um local bastante estratégico comercialmente, além de ser a escolha de entretenimento de muitas famílias. Aqui, os clientes vão encontrar uma ampla variedade de produtos, que traz, não somente os itens exclusivos como também os licenciados, além de nossos tradicionais sortimentos, por preços realmente diferenciados”, contam Sergio Borriello (foto acima), CEO da Pernambucanas.

A Pernambucanas também disponibiliza em todas as suas unidades o sistema “Clique e Retire”, no qual os clientes compram pelo site ou aplicativo da marca e retiram na própria loja. Além disso, o cliente também tem à disposição a compra por WhatsApp, também com retirada na loja, em apenas duas horas.

Espaço Disney

Entre os principais destaques da nova unidade, está o 5º Espaço Disney da varejista com produtos licenciados de Mickey & Amigos, Disney Princesa, Frozen, Marvel e Star Wars. Além da loja da Pernambucanas do Center Leste Aricanduva, em São Paulo, a marca possui os Espaços Disney no centro de Belo Horizonte (MG), em Copacabana (RJ) e no shopping RioMar Recife, em Pernambuco.

Na loja do Catarina Fashion Outlet, o espaço ocupa uma área exclusiva com mais de 180 m² e reúne produtos de vestuário para os públicos infantil e adulto, de lar e itens únicos como brinquedos e fantasia. A área possui provadores e caixas específicos totalmente tematizados. A identidade de cada filme é retratada nos ambientes da loja e apresentada de um jeito diferente e encantador. O objetivo é criar um ambiente em que o cliente se sinta profundamente conectado com os personagens.

Inauguração

A abertura das portas aconteceu às 12:00, com contagem regressiva e muitos balões e a tradicional faixa inaugural sendo cortada, na presença de Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas, equipe de colaboradores e público presente.

A partir deste momento, foram abertas as vendas, além da entrega de brindes em formato de divertidos balões. O cartão Pernambucanas começou a ser emitido na hora para os interessados, permitindo até 5 vezes sem juros e outras comodidades como cartão de crédito.

Serviço:

Pernambucanas Catarina Fashion Outlet (SP)

Endereço: Catarina Fashion Outlet Rod. Pres. Castello Branco, Km 60 – São Roque, SP

Sobre a Pernambucanas

Há 114 anos, a Pernambucanas evolui junto com a família brasileira. Referência no varejo nacional, a companhia tem como marca registrada o pioneirismo e a contribuição para o progresso de diversas cidades do país. Conta com um time de estilistas que identificam as principais tendências mundiais da moda e oferece uma ampla variedade de produtos em moda, beleza, lar, eletroportáteis, telefonia e informática. Está presente em mais de 330 cidades, em 15 estados e no Distrito Federal, com mais de 490 lojas e cerca de 16 mil colaboradores. Além do varejo, a companhia tem a sua fintech, a Pefisa, braço financeiro do grupo, responsável pelo desenvolvimento e gestão dos produtos como a Conta Digital Pernambucanas, PIX, Carteira Digital, cartões, empréstimo pessoal e seguros. Sempre se reinventando e acompanhando às necessidades de seus clientes, a Pernambucanas oferece uma inovadora plataforma digital de relacionamento em varejo e produtos financeiros, com aplicativos, compra online, tablet (concessão de crédito 100% digital em 7 minutos), emissão instantânea de cartão com chip, atendimento digital e Wi-Fi grátis em todas as lojas.

Facebook: @pernambucanas

Linkedin: @pernambucanas

Instagram: @pernambucanas

YouTube: http://www.youtube.com/pernambucanas

Website: http://www.pernambucanas.com.br