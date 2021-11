Portugal Fest chega à 10ª edição com evento gratuito ao ar livre em SP

Foto: Divulgação

Festa tem programação cultural e de lazer, tendas com restaurantes renomados,

docerias típicas e informações sobre cidadania portuguesa

A maior experiência luso-brasileira do País chega à 10ª edição em 2021. Nos dias 27 e 28 de novembro, o público tem acesso gratuito a shows ao ar livre de música e dança, oficinas de arte e diversão no Modelódromo do Ibirapuera. O Portugal Fest também vai reunir alguns dos restaurantes e marcas mais emblemáticos da cultura portuguesa em São Paulo. Para participar, basta apresentar o certificado de vacinação contra a Covid-19 – impressa ou pelo celular – na chegada ao local. A organização espera atrair visitantes da capital, além de Santos, Campinas, São Carlos e outras cidades do interior do Estado. “Esta é a 10ª edição do evento que já atraiu quase 60 mil pessoas ao longo dos anos. Nosso objetivo é honrar a herança cultural portuguesa, mas também apresentar ao público tudo que o país tem de moderno e interessante no cenário cultural, opções de turismo e lazer” resume Sueli Borba, organizadora do Portugal Fest.

A programação começa no sábado (27) ao meio-dia com show de abertura da portuguesa Ciça Marinho que recebe como convidada a cantora Daisy Cordeiro e será acompanhada por Wallace Oliveira à guitarra portuguesa, Sérgio Borges à viola de fado e Adriano Busko à percussão. Até as 22h, revezam-se no palcoAna Carla Lemos, com Vinicius Rocha e Marcos Sabo, seguidos por Chico Fernandes, Rancho Folclórico da Portuguesa de Desportos, Grupo Canto Portugal e Banda Alma Lusíada. Já no domingo (28), de 12h às 20h, apresentam-se Elyana Martins com Humberto Fernandes e Marcos Sabo, seguidos por Larissa Lima e participação de Adriana Moreira, depois o Rancho Folclórico Verde Gaio do Centro Cultural Português de Santos e, Nathanael Sousa Trio com participação de Adriana Godoy e, por fim, Wallace Oliveira Trio com Adriano Busko e Sérgio Borges com participação especial de Vinicius Rocha.

Gastronomia

Paralelamente à apresentação das atrações musicais e de dança, os visitantes podem comer receitas típicas da culinária e doçaria portuguesas, como pratos à base de bacalhau do premiado Tasca da Esquina, do chef Vitor Sobral, bolinhos de bacalhau e alheira do Bacalhau do Porto, sanduíches de pernil e costela do food truck Cinquentão, arroz de pato da Pracinha de Portugal, coxinha de leitão à Bairrada da B.lém Bakery e pastéis de Santa Clara da Artesanal Doces Portugueses. Vinhos portugueses e Chope Ashbytambém estarão disponíveis para consumidores maiores de 18 anos.

Arte e cultura

Oficinas de pintura em azulejos inspirada em ilustrações portuguesas serão coordenadas pelo artista plásticoEduardo Mauer tanto para adultos quanto para crianças. Os pequenos também terão opções de jogos e brincadeiras monitoradas durante a festa.

Serviço

Já os interessados em obter informações e assessoria jurídica ligados à obtenção da Cidadania Portuguesa poderão tirar dúvidas com especialistas no processo de imigração e vistos para Portugal.

O evento

Ao longo de nove edições, o Portugal Fest já reuniu cerca de 60 mil apreciadores da enogastronomia, música e arte lusitanas. Afinal, estima-se que 35% da população brasileira é composta por portugueses e seus descendentes. Antes da pandemia, em 2019, 1,3 milhão de brasileiros visitaram o país. Tanta afinidade e interesse são traduzidos também nos parceiros do festival, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Associação Comercial de São Paulo /Distrital Sudeste, o jornal Mundo Lusíada e a Cervejaria Ashby .

“Apoiamos este evento que já virou tradição no calendário paulista porque ele valoriza empreendedores de alimentos e bebidas, artesanato e segmentos diversos gerando emprego e renda, movimentando o mercado com um público qualificado”, explica Paulo Simões de Medeiros Junior, Diretor Superintendente da Associação Comercial de São Paulo – Distrital Sudeste.

10ª Portugal Fest

Data: 27 e 28 de novembro de 2021

Horários: Sábado de 12h às 22h | Domingo de 12h às 20h

Local: Modelódromo do Ibirapuera – Rua Curitiba, 290, Ibirapuera.

Entrada gratuita mediante apresentação do certificado de vacinação contra a Covid-19 (impresso ou no celular)