Publieditorial – Quitanda lança fornada especial de panetones com fermentação natural, assinada pelo chef confeiteiro Ramiro Bertassin

Fotos: Divulgação

Serão apenas 200 unidades numeradas, comercializadas na Quitada, localizada na Rua Mateus Grou, no bairro de Pinheiros

As cores do Natal já enfeitam as casas e os presentes já estão sendo escolhidos. Mas, nessa rotina da preparação para essa data que é uma das mais especiais para todas as famílias, todo cuidado é pouco: não pode faltar o produto mais tradicional da ceia: o panetone.Com sabor e textura diferenciada, a opção não pode faltar na mesa: todos gostam e apreciam os diferentes sabores que o alimento pode trazer. Para atender ainda mais as expectativas dos consumidores, o panettone vem ganhando outros destaques na sua composição e é justamente apostando nos produtos de qualidade e variedade que a, mercado de produtos frescos que traz uma seleção de itens provenientes da agricultura familiar, localizada na Rua Mateus Grou, em Pinheiros, preparou uma fornada especial composta por apenas 200 unidades.Elaborado pelo premiado chef confeiteiro, o Panetone Premium é preparado artesanalmente seguindo as técnicas europeias: uso de farinha italiana e manteiga francesa, garantindo uma massa mais macia e hidratada. São 48h de produção, desde a manipulação da pasta, passando pelo processo de longa fermentação da massa. Na composição foram agregados, damasco, tâmara e cranberry com recheio de chocolate 65% Republica del Cacao, que oferece melhor matéria-prima produzida no Equador com cacau latino-americano e de maneira sustentável e artesanal. O cacau utilizado pela marca na elaboração do produto é orgânico e biodinâmico, produzido sem fertilizantes e nem produtos químicos. Com aproximadamente 900g cada, os panetones tem um valor de R$ 149,99.

Além dele, a Quitanda trabalha com outros sabores natalinos, refletindo toda a hospitalidade e o desejo de proporcionar uma experiência gastronômica única à mesa. As opções são:

receita 100% italiana produzida com rigor e técnica, de forma artesanal, com massa de sabor equilibrado e saborosas frutas secas por R$59,99.

Panetone Chocolate Quitanda: em cada pedaço, macio e molhadinho, uma soma de tradições: a massa secular, de origem italiana, combinada com gotas de chocolate belga para garantir o panetone perfeito no seu paladar por R$59,99.

Panetone Bites Quitanda: deliciosos pedaços de panetone com gotas e cobertura de chocolate por R$49,99.

Sobre a Quitanda:

Nascida em 2007, a Quitanda é um mercado de produtos frescos de altíssima qualidade muito bem estabelecido no bairro de Pinheiros. O estabelecimento, que pertence ao grupo familiar Raízes, fincou pilares sólidos no universo da gastronomia, da saudabilidade e da sustentabilidade, cativando um público fiel e atendendo atualmente cerca de 60 mil clientes ao mês.