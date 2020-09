Reabertura Poupatempo – Shopping União de Osasco

A partir do dia 2 de setembro, a unidade retomará as atividades com novo horário de atendimento

O Poupatempo, unidade de prestação de serviços à população do Governo do Estado de São Paulo, retomará o funcionamento a partir do dia 2 de setembro, no Shopping União de Osasco, no piso Avenida. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Para evitar aglomerações, uma grade para o agendamento de data e horário foi desenvolvida, exclusivamente para serviços que não podem ser realizados de forma remota. A reabertura, neste momento, será com 30% da capacidade de atendimento em cada unidade. Para marcar dia e horário para ser atendido, além de consultar informações, endereços e horários de funcionamento dos postos, basta acessar o sitewww.poupatempo.sp.gov.br.

O Poupatempo concentra uma série de serviços essenciais para a população, entre eles, emissão de RG, CPF, Título de Eleitor, renovação de CNH e licenciamento de veículos.

Serviço

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco – Piso Avenida

Horário do Poupatempo: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Horário do Shopping: acesse https://www.shoppinguniao.com.br/.

Estacionamento gratuito nas primeiras duas horas.