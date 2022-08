Santana de Parnaíba – Caminhada e aulão com cerca de mil mulheres marcam a abertura da 6ª edição do Parnaíba Mais Leve

O programa, que já beneficiou mais de 2 mil parnaibanas, tem como principal objetivo a reeducação alimentar e a prática de atividades físicas

Foto: Marcio Koch/ Secom

A sexta edição do Programa Parnaíba Mais Leve, realizado pela Secretaria Municipal da Mulher e da Família, da Prefeitura de Santana de Parnaíba, foi aberta com a realização de uma caminhada e um aulão que reuniu cerca de mil mulheres no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva. A caminhada saiu de frente da Igreja Matriz no Centro Histórico da cidade e seguiu até o estádio municipal, onde aconteceu um aulão para marcar a abertura do programa.

Criado em 2019, o programa já beneficiou mais de 2 mil mulheres em suas cinco edições. O objetivo principal do programa é criar hábitos saudáveis para modificar o modo de vida das participantes com a reeducação alimentar e a prática de atividades físicas, além de palestras para valorização da autoestima das participantes para que tenham corpo e mente saudáveis. Neste três anos já foram realizadas cinco edições do programa, com uma média entre 400 e 500 mulheres em cada uma. O programa tem, em média, 12 semanas e atende mulheres com idade entre 18 e 59 anos.

ACOMPANHAMENTO

As mulheres que participam do programa são acompanhadas equipe multi disciplinar composta por nutricionista, psicóloga, profissionais das áreas de educação física e saúde. Todas as participantes, antes de iniciarem o ,são avaliadas por uma nutricionista, passam por exames médicos e recebem uma cartilha com informações nutricionais, além de camiseta do programa e uma garrafa de água

A sexta edição do Programa Parnaíba Mais Leve, realizado pela Secretaria Municipal da Mulher e da Família, da Prefeitura de Santana de Parnaíba, foi aberto na última terça-feira (16/08), com a realização de uma caminhada e um aulão que reuniu cerca de mil mulheres no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva. A caminhada saiu de frente da Igreja Matriz no Centro Histórico da cidade e seguiu até o estádio municipal, onde aconteceu um aulão para marcar a abertura do programa. Criado em 2019, o programa já beneficiou mais de 2 mil mulheres em suas cinco edições. O objetivo principal do programa é criar hábitos saudáveis para modificar o modo de vida das participantes com a reeducação alimentar e a prática de atividades físicas, além de palestras para valorização da autoestima das participantes para que tenham corpo e mente saudáveis. Neste três anos já foram realizadas cinco edições do programa, com uma média entre 400 e 500 mulheres em cada uma. O programa tem em média 12 semanas e atende mulheres com idade entre 18 e 59 anos.

ACOMPANHAMENTO

As mulheres que participam do programa são acompanhadas por nutricionista, psicóloga, profissionais das áreas de educação física e saúde. Todas as participantes antes de iniciarem o programa, são avaliadas por uma nutricionista, passam por exames médicos e recebem uma cartilha com informações nutricionais, além de camiseta do programa e uma garrafa de água.

Durante as 12 semanas do programa, as mulheres realizam atividades físicas duas vezes por semana, por cerca de uma hora e meia, em dois núcleos implantados em bairros da cidade, sempre acompanhados por profissionais da área de educação física. Duas vezes por mês elas também participam de aula de dança do ventre, Yoga, Hit Parnaíba, Ritmos, Treinamento de Alta Performance e um diferencial é que nessa edição terá aula de corrida no Parque Cento e Vinte.

Além das atividades físicas, as participantes assistem a palestras sobre violência doméstica, autoestima, cuidados com o corpo e autoconhecimento. As participantes do programa também recebem, quinzenalmente, uma cesta com cinco quilos de frutas e verduras, para que elas consigam mudar os hábitos de alimentação e levar esta mudança para dentro de casa.

PALESTRA DE BOAS-VINDAS AO PROGRAMA

Para recepcionar as participantes do programa, no sábado (13/08), na Arena de Eventos, a secretária da Mulher e da Família, Selma Cezar, realizou a palestra inaugural da 6ª edição do Programa Parnaíba Mais Leve, com o tema “Quem é Você”, que tem como objetivo fazer com que as participantes busquem seu autoconhecimento.

Ainda no evento, foi explicado como será o processo de 90 dias, com aulas e palestras, e também foi entregue o kit personalizado do programa para cada uma das participantes. Durante as 12 semanas do programa, as mulheres realizam atividades físicas duas vezes por semana , por cerca de uma hora e meia, passam a participar em dois núcleos implantados em bairros da cidade, sempre acompanhados por profissionais da área de educação física.

Duas vezes por mês elas também participam de aula de dança do ventre, Yoga, Hit Parnaíba, Ritmos, Treinamento de Alta Performance e um diferencial é que nessa edição terá aula de corrida no Parque Cento e Vinte. Além das atividades físicas, as participantes assistem palestras sobre violência doméstica, autoestima, cuidados com o corpo e autoconhecimento. As participantes do programa também recebem quinzenalmente uma cesta com cinco quilos de frutas e verduras, para que elas consigam mudar os hábitos de alimentação e levar esta mudança para dentro de casa.