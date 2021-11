Sistema Castello-Raposo e Rodoanel oeste tiveram fluxo de 1,4 milhão de veículos no feriado

Foto: CCR

Operação Proclamação da República terminou sem mortes nas rodovias e com 1.751 atendimentos realizados pelas duas concessionárias

A CCR ViaOeste e CCR RodoAnel informam que durante o feriado prolongado da Proclamação da República, 1,4 milhão de mil veículos passaram pelas rodovias da região. A operação especial das concessionárias ocorreu entre a zero hora de sexta-feira (12/11) e meia-noite de ontem (15/11). No Sistema Castello-Raposo a movimentação típica de feriado foi de 545 mil veículos, superando a previsão da concessionária, que era de 510 mil veículos. Passaram pelo trecho oeste do Rodoanel 879 mil de veículos e a expectativa da concessionária era 807 mil veículos.

Nos quatro dias da Operação Proclamação da República, a CCR ViaOeste registrou 31 acidentes, com 15 feridos. Não houve mortes. No total, foram realizados 1.229 atendimentos pela concessionária, incluindo os serviços das equipes de inspeção de tráfego, guinchos e atendimento pré-hospitalar. A CCR RodoAnel registrou 10 acidentes, com quatro feridos e nenhuma vítima fatal. Foram promovidos durante o feriado prolongado 522 atendimentos no trecho oeste do Rodoanel. Toda a Operação Especial foi acompanhada pelo Centro de Controle das concessionárias, Polícia Militar Rodoviária e ARTESP.

Confira os principais tipos de atendimento realizados nas rodovias durante o feriado de Finados:

Sistema Castello-Raposo

Pane mecânica – 396 atendimentos

Pneu furado – 87 atendimentos

Pane seca – 43 atendimentos

Superaquecimento do motor – 34 atendimentos

Pane elétrica – 17 atendimentos

Bateria descarregada – 14 atendimentos

Trecho oeste do Rodoanel

Pane mecânica – 179 atendimentos

Pneu furado – 41 atendimentos

Pane seca – 29 atendimentos

Superaquecimento do motor – 13 atendimentos

Pane elétrica – 7 atendimentos

Bateria descarregada – 4 atendimentos