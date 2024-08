Gastronomia – Sopa é janta sim! Temporada de Sopas é opção saborosa e reconfortante

Foto: Divulgação

Conheça algumas curiosidades sobre o consumo de caldos nos dias mais frios



É só o termômetro despencar a temperatura que mais uma vez uma pergunta vem à mesa: Sopa é janta? A dúvida sobre o papel da sopa como refeição principal não é apenas uma discussão doméstica, ela ecoa em mesas ao redor do mundo, gerando debates calorosos entre defensores e detratores dessa prática culinária. Afinal, enquanto alguns veem a sopa como uma opção leve e ocasional para o jantar, outros a abraçam como uma refeição completa e satisfatória.

Com a chegada dos dias mais frios, a busca por pratos que aquecem não se limita apenas à temperatura do corpo, mas também a alma. Entre os favoritos da estação, os caldos e sopas se destacam como escolhas reconfortantes e nutritivas. Mas, você sabia que essa tradição vai além do simples conforto térmico?

O hábito de consumir sopas e caldos nasceu há séculos, os egípcios já preparavam esse prato por volta de 6000 a.C., utilizando ingredientes simples como vegetais, carne e grãos. Já na Idade Média, o prato era muito comum em monastérios e castelos, sendo servido como prato principal.

Por ser muito popular, cada região é adepta a um tipo de receita. Na França, o Bouillabaisse, sopa à base de peixes e creme de cebola, são clássicos conhecidos mundialmente. Na China por exemplo, a Hot and Sour Soup é uma tradição que combina a acidez do vinagre com a picância das especiarias.

As baixas temperaturas impactam diretamente no nosso bem-estar, por isso, as sopas podem ser uma grande aliada para a saúde. O corpo humano gasta muito mais energia nos dias mais frios, então além do conforto de comer uma sopa quentinha, precisamos de pratos que ofereçam uma boa reposição nutricional. A combinação de vegetais e carnes podem ser grandes aliadas, pois os ingredientes são ricos em fibras, vitaminas e minerais. Outro diferencial é que por ser um prato com muito líquido, também contribui para a hidratação do corpo, que pode ficar comprometida, já que ingerimos menos água no inverno.

Durante essa temporada, a Padaria Brasileira oferece o seu já conhecido e esperado buffet especial de sopas e caldos. O cardápio conta com receitas que vão desde as mais tradicionais até as mais inovadoras. Entre as opções o destaque está com os sabores: mandioca com costela bovina, feijão branco com frango, batata cremosa com carne e batata doce com alho poró e calabresa.

“O Brasil é um país continental, então por aqui temos uma grande variedade quando o assunto é sopas. O caldo verde à base de batata ou o caldo de mandioquinha, são versões mais encorpadas e fazem muito sucesso. Além disso, somos adeptos das canjas, que aquecem e trazem a sensação de conforto”, explica Afonso Henrique Junior, diretor geral da Padaria Brasileira.

Os clientes podem apreciar os caldos e sopas em três modalidades de compra. No serviço de buffet por 56,40 reais por pessoa, estão inclusos todos os sabores tradicionais e as novidades deste ano. Além da variedade de guarnições, pães e torradas. As crianças de até 6 anos podem aproveitar por 33,20 reais.

Outra opção é a de consumo individual, nela o cliente escolhe sua sopa preferida e ela é servida com pães e queijos por 41,40 reais. Quem quer aproveitar o cardápio especial em casa, pode comprar a versão resfriada dos caldos e sopas, que estão disponíveis nas lojas físicas e aplicativo da Padaria Brasileira ou delivery.

O buffet de caldos e sopas está disponível em todas as unidades da Padaria Brasileira (Exceto loja Fórum), todos os dias a partir das 18h.

Padaria Brasileira – No ano passado, a Padaria Brasileira completou sete décadas no mercado de panificação – surgiu em 1953, na cidade de Santo André. A linha de salgados foi lançada em 1962 e desde então incluiu em seu cardápio a famosa coxinha, premiada pelo site internacional Taste Atlas, como a melhor do mundo, no fim de fevereiro deste ano. A rede, que soma nove unidades, sendo três no formato Express, conta com mix de produtos, entre pães, bolos, doces, sopas, rotisserie e sorvetes – além dos sonhos de doce de leite, creme e Nutella®. Os pedidos podem ser feitos diretamente nas lojas, pelo site oficial (www.padariabrasileira.com.br), pelo IFood ou pelo app (encr.pw/deliveryPDB).

Onde encontrar

Padaria Brasileira

Loja Vila – Rua Regente Feijó, 325 Vila Assunção – Santo André. Tel: (11) 3262-2207. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Matriz – R. Santo André, 232, Vila. Assunção, Santo André, SP. Tel.: (11) 3757-2277. Todos os dias das 6h40 às 22h20 e delivery das 08h às 20h30

Loja Jardim – R. das Figueiras, 664, B. Jardim, Santo André, SP. Tel.: (11) 4437-3545. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 20h30

Loja Fórum – Av. José Caballero, 189, Vila Bastos, Santo André, SP. Tel.: (11) 4994-1027. Todos os dias das 6h40 às 22h10.

Loja Fláquer – R. Dr. Flaquer, 639, centro, São Bernardo, SP. Tel.: (11) 4337-1110. Todos os dias das 6h40 às 22h20 e delivery das 08h às 20h30.

Site: www.padariabrasileira.com.br

Fanpage: www.facebook.com/PadariaBrasileira/

Instagram: @padariabrasileira