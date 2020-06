Surpreenda no Dia dos Namorados: prepare um jantar fácil e refinado!

Cacá, Chef da cozinha do The Bull Pub, preparou um menu com entrada, prato principal e sobremesa. Aprenda como fazer em casa!

O Dia dos Namorados, no Brasil é comemorado no dia 12 de junho, e o The Bull Pub da Granja Viana, através da sua chef Cacá, também acredita no amor. É uma delícia, preparar aquela surpresa para a pessoa amada não é? Pensando nisso, a Chef Cacá, que idealizou todo cardápio do The Bull Pub, pensou em um menu para surpreender a pessoa amada em tempos de isolamento social. O jantar é refinado e simples de preparar – conta com entrada, prato principal e sobremesa. Acompanhe o passo a passo:

Sugestão de entrada:

Salada de Pera

Ingredientes:

2 peras portuguesas

Rúcula a gosto

Agrião a gosto

Queijo Gorgonzola a gosto

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de açúcar mascavo

Azeite a gosto

Modo de preparo:

Lave as peras, corte-as em 4 e retire as sementes.

Em um recipiente, coloque as peras, um fio de azeite e o açúcar mascavo. Em uma panela antiaderente coloque as pêras até que dourem. Não se esqueça de mexer algumas vezes!

Em um prato raso, disponha a rúcula e o agrião, fazendo um círculo do centro para a borda. Acomode os pedaços de pêra grelhados fazendo um círculo, e uma no centro. Salpique o gorgonzola a gosto. Finalize com o mel.

Sugestão de Prato Principal:

Salmão grelhado com purê de mandioquinha

Para preparar o salmão será necessário:

150g de salmão

Meio Limão

1 dente de alho picado

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Coentro picado a gosto

Modo de preparo:

Tempere o salmão com o limão, coentro, alho, sal e pimenta. Coloque na frigideira com um fio de azeite e deixe a pele para baixo. Espere dourar. Vire o peixe e deixe dourar novamente!

Para preparar o Purê de mandioquinha será necessário:

500g de mandioquinha picada

Sal a gosto

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo:

Cozinhe a mandioquinha até ficar bem macia, quase derretendo. Escorra e guarde um copo da água do cozimento – contém amido e ajudará a deixar em ponto de purê. Amasse com a colher. Coloque em uma panela, adicione a água e a manteiga e misture tudo até a manteiga derreter bem.

Sugestão de sobremesa:

Morango com ganache de chocolate

Ingredientes:

1 caixa de morango lavado. (A dica é não cortar a fruta e deixar a folhinha verde para poder segurar por ela e servir o morango na boca do seu amor, deixando tudo mais interessante, não acha?)

150g de chocolate (ao leite e meio amargo)

200g de creme de leite fresco

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo:

Derreta o chocolate (pode ser em banho maria ou no microondas). Derreta a manteiga separadamente. Junte a manteiga e o chocolate (sempre mexendo). Adicione o creme de leite e está pronto.

Bom apetite!

Sobre o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados no Brasil já se tornou tradicional. Por aqui a data foi instituída há cerca de 70 anos, mas a Europa e os Estados Unidos já defendem o legado de São Valentim desde o século 5. A história mais conhecida é que o Imperador Cláudio II baniu os casamentos naquele século por acreditar que homens casados se tornavam soldados piores – a ideia dele era de que solteiros, sem qualquer responsabilidade familiar, poderiam render melhor no exército.

Valentim, porém, defendeu que o casamento era parte do plano de Deus e passou a quebrar a lei e organizar cerimônias em segredo, arriscando sua vida por isso. E assim como o padroeiro do Dia dos Namorados, que aqui no Brasil é comemorado no dia 12 de junho, o The Bull Pub Granja Viana também acredita no amor.

