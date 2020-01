Tradicional Folia de Reis de Santana de Parnaíba emociona moradores e turistas no Centro Histórico

Foto: Fabiano Martins/ Secom

Na última segunda-feira (06), a Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Santana de Parnaíba promoveu, na Praça 14 de Novembro, no Centro Histórico da cidade a tradicional Festa de Folia de Reis, que marca o encerramento das festividades natalinas em Santana de Parnaíba.

Centenas de pessoas, entre moradores e turistas, compareceram ao local para ter a última oportunidade de visitar o presépio e a decoração de natal da cidade. Pelo 20º ano consecutivo, o grupo “Os Três Reis do Oriente” se apresentou no Coreto Maestro Bilo, executando canções sobre esta importante passagem bíblica que emocionou o público. Alta dos Santos, moradora da cidade de Pirituba, saiu da Praia Grande com sua família, onde passava as férias, direto para Santana de Parnaíba, especialmente para acompanhar o evento: “Santana de Parnaíba é uma das poucas cidades que realizam um evento tão lindo como esse, sem contar que a cidade é linda e muito bem cuidada”, comentou a turista.

Durante a apresentação, atores caracterizados como os três reis magos, Gaspar, Baltazar e Belchior, passaram no meio do público levando o estandarte com as fitas que os fieis faziam os “nozinhos” que representam seus desejos e objetivos para o ano de 2020. Iraci Isabel é moradora do Cristal Park e elogiou todas as melhorias feitas pela prefeitura no seu bairro: “A prefeitura colocou asfalto em todas as ruas, iluminação de LED, água encanada e em breve vai inaugurar um colégio. Estou muito feliz e espero que em 2020 Santana de Parnaíba seja uma cidade cada vez melhor”, comentou a moradora.