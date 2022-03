Trecho oeste do Rodoanel recebe nova viatura de inspeção e remoção de veículos

Foto: Divulgação CCR

Modelo de utilitária foi adaptado para atuar com as funções de inspeção de tráfego, socorro mecânico e na remoção da maioria dos veículos leves e motocicletas, o que que proporciona maior agilidade no atendimento aos motoristas

A CCR RodoAnel está utilizando um novo veículo com adaptações específicas para agilizar o atendimento aos automóveis no trecho oeste do Rodoanel. Trata-se de um modelo de utilitária com ferramentas e equipamentos específicos, que permite realizar a função de inspeção de tráfego ao longo da rodovia, bem como atua no socorro mecânico e tem a capacidade de realizar a remoção da maioria dos veículos leves e motocicletas.

A novidade, segundo o coordenador de tráfego da CCR RodoAnel, Joelson Ferreira, traz benefícios especialmente no tempo de atendimento aos motoristas, pois o deslocamento da caminhonete é muito mais ágil em relação a um guincho convencional utilizando caminhão. “Com essa nova viatura multifuncional, quando o operador não consegue sanar o problema mecânico no local, imediatamente ele realiza a remoção do veículo, não sendo necessário o acionamento de outro guincho. Isso torna o atendimento muito mais ágil e traz mais segurança para o motorista, pois reduz o tempo de permanência às margens da rodovia”, enfatiza o coordenador de tráfego.

Esse recurso é mais um grande aliado da CCR RodoAnel no atendimento aos clientes da rodovia, em um trecho que circula mais de 223 mil veículos por dia e que faz interface direta com a Grande São Paulo, especialmente nos trechos entre a Capital, Barueri, Osasco, Carapicuíba e Cotia. Outro diferencial da ampla estrutura de atendimento aos motoristas é moto socorro mecânico e a moto resgate médico.

Os dois recursos são fundamentais para vencer as barreiras do trânsito e chegar com mais rapidez, principalmente no caso de acidentes. A motocicleta que auxilia em panes mecânicas é equipada com ferramentas específicas e o profissional pode atuar em diversos tipos de demanda, como superaquecimento do motor, bateria descarregada, problemas elétricos, auxílio em troca de pneus e liberação do sistema de freio de veículos comerciais. Também tem papel fundamental na operação viária como inspeção de tráfego e também pode atuar quando são localizados animais nas pistas.

Já a moto resgate médico foi criada com objetivo de diminuir o tempo de atendimento entre o acionamento e a chegada. É equipada com diversos materiais, com destaque para o DEA (Desfibrilador Externo Automático), um dos equipamentos essenciais para o sucesso no socorro a uma vítima em parada cardiorrespiratória. A moto possui uma bolsa com materiais para primeira resposta ao atendimento das vítimas, como torniquete para controle de hemorragias, materiais para liberação de vias aéreas, materiais para ventilação, oxigênio e materiais como talas, bandagens, gazes, ataduras entre outros.

O trecho oeste do Rodoanel vai do km 0 na Capital até o km 29+300 em Embu das Artes e possibilita a interligação com a rodovia dos Bandeirantes, Via Anhanguera, Castello Branco, Raposo Tavares e Regis Bittencourt. O trecho é monitorado por 110 câmeras interligadas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR RodoAnel.

Caso o usuário precise de auxílio pode entrar em contato 24h com a concessionária pelos canais de atendimento. Um deles é o WhatsApp, que atua por meio de meio de Inteligência Artificial e fornece as informações solicitadas. Para utilizar esse serviço, o cliente deve salvar o número (11) 2664-6140. O botão WhatsApp, presente na versão mobile e desktop do site da concessionária direciona automaticamente para o aplicativo ou versão web. Em situações onde há urgência, a equipe de atendimento que está no CCO assume imediatamente o contato. Também é possível acionar os recursos pelo 0800 773 6699. Informações sobre as condições de tráfego podem ser conferidas no site www.rodoaneloeste.com.br e também pelo WhatsApp.